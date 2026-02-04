miércoles, febrero 4, 2026
Hoy: Temperatura entre 17 y 18°C con cielo nublado y posibles lluvias

Alertas Meteorológicas: Lluvias y Cambios en Comodoro Rivadavia

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán un clima inestable con lluvias de diversa intensidad y un notable descenso en las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un día complicado para la región. Desde la madrugada hasta la mañana, se anticipan lluvias fuertes y chaparrones, con temperaturas oscilando entre 16° y 18°. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta durante todo el día.

En la tarde, las condiciones seguirán inestables con lluvias aisladas y una temperatura máxima de 19°. Al caer la noche, se espera el regreso de los chaparrones, lo que hará que el mercurio baje hasta los 14°.

Clima Cambiante

Perspectivas Favorables para el Jueves

Para el jueves 5 de febrero, se prevé una mejora en las condiciones del tiempo. A pesar de que podrían ocurrir chaparrones aislados en la madrugada, el cielo se verá parcialmente nublado durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 18° por la tarde, con vientos del sur y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Clima Jueves

Estado del Tiempo en Otras Localidades de Chubut

En el resto de la provincia, el clima variará. En Esquel, se espera un día mayormente nublado con una máxima de 17°. Por su parte, Trelew y Puerto Madryn experimentarán lluvias y chaparrones durante la primera mitad del día, con temperaturas que podrían alcanzar los 25° y ráfagas de viento que superarían los 60 km/h en la ciudad portuaria, según los reportes.

