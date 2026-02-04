Hoy: Temperatura entre 17 y 18°C con cielo nublado y posibles lluvias

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán un clima inestable con lluvias de diversa intensidad y un notable descenso en las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un día complicado para la región. Desde la madrugada hasta la mañana, se anticipan lluvias fuertes y chaparrones, con temperaturas oscilando entre 16° y 18°. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta durante todo el día.

En la tarde, las condiciones seguirán inestables con lluvias aisladas y una temperatura máxima de 19°. Al caer la noche, se espera el regreso de los chaparrones, lo que hará que el mercurio baje hasta los 14°.

Perspectivas Favorables para el Jueves

Para el jueves 5 de febrero, se prevé una mejora en las condiciones del tiempo. A pesar de que podrían ocurrir chaparrones aislados en la madrugada, el cielo se verá parcialmente nublado durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 18° por la tarde, con vientos del sur y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Estado del Tiempo en Otras Localidades de Chubut

En el resto de la provincia, el clima variará. En Esquel, se espera un día mayormente nublado con una máxima de 17°. Por su parte, Trelew y Puerto Madryn experimentarán lluvias y chaparrones durante la primera mitad del día, con temperaturas que podrían alcanzar los 25° y ráfagas de viento que superarían los 60 km/h en la ciudad portuaria, según los reportes.