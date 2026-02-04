Elon Musk tacha a Pedro Sánchez de ‘tirano’ por prohibir redes sociales a menores

Elon Musk no se detiene. En una reciente provoca declaración, el magnate tecnológico descalificó al Primer Ministro español, Pedro Sánchez, tras el anuncio de nuevas regulaciones que buscan proteger a los menores en el ámbito digital.

El CEO de X, Elon Musk, arremetió contra Pedro Sánchez, llamándolo «tirano y traidor al pueblo de España». Esta respuesta se dio en el contexto de un video donde el primer mandatario español presentó un conjunto legislativo que busca regular las plataformas digitales y hacer responsables a sus ejecutivos.

Nuevas Regulaciones para Proteger a los Menores

Las propuestas incluyen prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, en un intento por combatir el aumento de discursos de odio y contenido incendiario que invade las plataformas digitales. Sánchez enfatizó la necesidad de que estas redes implementen herramientas de verificación de edad efectivas, que no se puedan eludir fácilmente.

El Descontento de Musk

El empresario, conocido por sus opiniones candidas sobre diversas temáticas, no dudó en expresar su desacuerdo, refiriéndose a Sánchez como «Dirty Sánchez» y utilizando un emoji ofensivo para enfatizar su rechazo. Esto se suma a sus críticas pasadas sobre las políticas de inmigración del gobernante español.

Un Estado Fallido en las Redes Sociales

El gobierno español considera que las redes sociales se encuentran en un «estado fallido», donde se ignoran las leyes y los crímenes son tolerados. Una de las propuestas más controvertidas es la de hacer responsables legalmente a los propietarios de las plataformas si no eliminan contenido ilícito o de odio, lo que podría impactar directamente a Musk y a su empresa.

El Contexto Europeo y la Respuesta de X

Este conflicto se produce en medio de un escrutinio regulador creciente hacia los gigantes tecnológicos en Europa. Recientemente, las autoridades francesas registraron las oficinas de X en París en una investigación sobre manipulación de algoritmos y posible interferencia extranjera, donde Musk ha sido citado a declarar.

La compañía respondió a la incursión en sus oficinas manifestando su decepción, pero no sorpresa, y afirmando que las acusaciones eran infundadas. X defendió su compromiso con los derechos fundamentales y la libertad de expresión.