ONGs Exigen a Argentina un Plan Nacional Contra el Cáncer

Este 4 de febrero, en el Día Mundial contra el Cáncer, la red «Unidos por el Cáncer» lanza una ambiciosa campaña para exigir un Plan Nacional de Control del Cáncer en todo el país, con el apoyo de 160 organizaciones oncológicas.

Desigualdades en el Acceso a la Salud

En Argentina, la lucha contra el cáncer enfrenta enormes desigualdades. El acceso a diagnósticos, tratamientos y acompañamiento varía drásticamente entre provincias, generando demoras y barreras administrativas que afectan la vida de los pacientes.

“El cáncer no se vive igual en todas las provincias. Un plan nacional permitiría ordenar el sistema, reducir inequidades y asegurar la continuidad de las políticas públicas”, señalaron los representantes de «Unidos por el Cáncer».

Demandas de las Organizaciones

La solicitud a las autoridades incluye la creación de un Plan Nacional de Control del Cáncer que sea:

Participativo y basado en evidencia científica.

Adoptado como política de Estado con un marco normativo que garantice su continuidad.

Diseñado y monitoreado con la participación activa de pacientes, organizaciones sociales y equipos de salud.

Respaldado por un registro nacional de cáncer que genere datos confiables.



Dotado de mecanismos de seguimiento y evaluación con resultados medibles.

Impacto de un Plan Nacional

La experiencia internacional demuestra que los países con planes nacionales efectivamente implementados logran mejorar la detección temprana, optimizar recursos y reducir la mortalidad por cáncer. Estos planes coordinan acciones en prevención, tratamiento y cuidados paliativos, generando resultados positivos sostenidos.

Caminos a Seguir

La campaña que comenzó el 4 de febrero es solo la primera parte de un proceso más amplio. «Unidos por el Cáncer» desarrollará una hoja de ruta que incluye acciones de concientización, la recolección de adhesiones ciudadanas, encuentros con expertos y espacios de diálogo multisectorial para avanzar hacia la creación colaborativa del Plan Nacional.

Involúcrate en la Lucha

Cualquiera puede sumarse a esta iniciativa firmando la petición ciudadana en la plataforma de cambio y participando en acciones de difusión. La información sobre la campaña estará disponible en el sitio web de «Unidos por el Cáncer» y sus redes sociales.