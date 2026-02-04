Luis Bolomo: “Los precios del petróleo se mantendrán estables”

La situación actual en el mercado del petróleo parece no traer sorpresas, según el experto en energía Luis Bolomo. Con precios que se han mantenido estables, la clave radica en los costos internos y la competitividad del país.

Durante una reciente entrevista con Canal E, Luis Bolomo, especialista en energía, analizó el contexto actual del mercado del petróleo. El precio internacional del crudo, aunque fluctuante, muestra signos de estabilidad, mientras que los verdaderos desafíos se encuentran en los costos operativos y la competitividad en el ámbito local.

Perspectivas de Precios y Producción

Bolomo afirmó que no se esperan cambios drásticos en el corto plazo. «El precio del petróleo ha experimentado un incremento, pero ya está empezando a estabilizarse», explicó. También hizo hincapié en que, aunque las tensiones internacionales pueden generar reacciones especulativas momentáneas, la capacidad productiva global y los niveles de inventario actúan como estabilizadores. «No anticipamos saltos significativos en los precios», añadió.

En la actualidad, los valores de referencia del WTI y del Brent están en torno a los 63 y 66 dólares, respectivamente. Según el experto, estos niveles han permanecido constantes durante los últimos meses, lo que permite que la producción en Vaca Muerta funcione sin interrupciones.

Vaca Muerta: Variables Críticas

Bolomo advirtió que existen rangos de precios que podrían desencadenar preocupaciones en Vaca Muerta. «Las alertas se encenderían si el precio del petróleo se mantuviera entre 50 y 55 dólares», explicó. En un escenario así, las empresas podrían frenar inversiones y limitarse a mantener la producción actual.

A pesar de esto, el especialista se mostró optimista respecto a los avances tecnológicos en la industria, señalando que «los costos en hidrocarburos no convencionales tienden a disminuir», lo que mejora la eficiencia y permite manejar situaciones adversas. Por lo tanto, no se vislumbra una crisis de abastecimiento: «No hay motivo para alarmarse sobre el suministro de petróleo», enfatizó.

Desafíos en la Competitividad: El Caso Techint

Al ser consultado sobre la relación entre el Gobierno y Techint, Bolomo destacó la relevancia del grupo en la economía argentina. «Techint es un actor clave a nivel internacional», afirmó. Sin embargo, señaló que la reestructuración económica exige revisar márgenes de ganancia y estructuras de precios en todos los sectores.

El analista describió una distorsión histórica en el mercado interno: «Los productores venden a grandes distribuidores que incrementan precios entre un 30% y un 40%, y luego, los mayoristas y minoristas pueden aumentar hasta un 100%». Se contrastó esto con la forma en que operan otros mercados, donde un margen de ganancias del 10% es considerado razonable.

Finalmente, Bolomo señaló que abrir el mercado a la competencia resalta estas diferencias. «A medida que nos conectamos con mercados internacionales, nos encontramos con empresas que operan con márgenes más ajustados», concluyó.