Post-Batalla de Caseros: El sufrimiento de los soldados derrotados

La histórica Batalla de Caseros, librada el 3 de febrero de 1852, marcó el colapso del régimen de Juan Manuel de Rosas y alteró para siempre el mapa político argentino. La derrota de los federales ante el ejército de Justo José de Urquiza selló el destino del país, abriendo un nuevo capítulo en su historia.

En esta decisiva confrontación, los 22,000 soldados leales a Rosas se vieron superados por el Ejército Grande, que contaba con una fuerza de 24,000 hombres, incluyendo un contingente brasileño de 3,500. La batalla se convirtió no solo en una derrota, sino en una debacle total. Rosas, abrumado, redactó su renuncia en el Hueco de los Sauces y se exilió, dejando a sus tropas a merced de un enemigo implacable.

Un Cambio de Poder Turbulento

La transición del poder a Urquiza no fue pacífica. En un intento por desmantelar la infraestructura del rosismo, el nuevo líder aplicó una política de represalias violentas, marcando un quiebre brutal con el pasado. Figuras clave del ejército de Rosas, como el coronel Martiniano Chilavert, fueron fusiladas tras negarse a rendirse, mientras cientos de otros sufrían un destino similar tras la caída. Este periodo estuvo lleno de mensajes intimidantes para aquellos que aún creían en el «Restaurador».

Represalias y Desplazamientos Masivos

La magnitud de la represión fue asombrosa. Se estima que más de 200 oficiales fueron ejecutados en un esfuerzo por consolidar el nuevo régimen. La tropa de infantería, al borde de la desorganización, sufrió una dispersión caótica, y muchos perdieron la vida ahogados o bajo el ataque de la caballería que los perseguía tras la derrota.

Reestructuración Militar y Despojo de Derechos

Posteriormente, Urquiza implementó un plan de reestructuración militar para neutralizar posibles focos de resistencia. En lugar de desmovilizar a los soldados, envió a unos 8,000 excombatientes a fortines en la frontera sur, donde se enfrentaban a condiciones deplorables y una alta tasa de mortalidad. A esta reubicación forzada se le sumó la anulación de rangos y pensiones, dejando a muchos en la indigencia y sin posibilidad de reintegrarse a la vida civil.

Una Vía de Escape: La Montonera

Atrapados entre la represión y la miseria, muchos de estos hombres encontraron refugio en las montoneras de caudillos como Ángel Vicente Peñaloza y Felipe Varela. Entre 1860 y 1870, se estima que hasta un 40% de los liderazgos en estas revueltas eran exsoldados de Rosas, quienes buscaban recuperar su dignidad y derechos perdidos tras la caída del «Restaurador».

Olvido y Revisión Histórica

El período que siguió a 1852 también estuvo marcado por un profundo ostracismo hacia los soldados federales. La historia oficial dinámica invisibilizó sus contribuciones, despojando a muchos de su identidad militar y relegándolos al olvido. La prohibición del uso de símbolos federales y la destrucción sistemática de sus vestimentas reflejan un intento deliberado de eliminar cualquier rastro del pasado rosista.

Con el tiempo, aquellos que sobrevivieron a la guerra y sus consecuencias se vieron obligados a guardar sus vivencias en la intimidad de sus hogares, convirtiendo la memoria federal en un tema tabú en la narrativa nacional.