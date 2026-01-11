Córdoba y el Comercio Exterior: Claves sobre Costos y Estrategias Operativas

La abogada y despachante de aduana Julieta Serena revela los complejos desafíos del comercio exterior en Argentina, resaltando la importancia de la tecnología y la necesidad de reformas estructurales.

Un Vínculo entre el Derecho y la Aduana

Julieta Serena se presenta como abogada antes que despachante de aduana, subrayando cómo su formación le otorga una perspectiva única en un sector regido por normativas poco claras. «El provecho es enorme», afirma, al recordar su pasado académico en Córdoba, donde el derecho aduanero era sólo un tema menor dentro del derecho tributario.

Conflictos y Responsabilidades

La figura del despachante se ve envuelta en un mar de regulaciones y conflictos entre la Aduana, importadores y exportadores. «Cuando se respetan las normativas, los conflictos se reducen», señala, destacando la necesidad de un marco normativo más sólido y claro.

Cambios Rápidos y Desafíos Constantes

Serena advierte que muchas regulaciones, especialmente las del Banco Central, se actualizan tan frecuentemente que apenas generan jurisprudencia. Esto obliga a los profesionales a tomar decisiones en un contexto de incertidumbre.

Aduanas en Córdoba: Un Punto de Vista Clave

Desde su posición en Córdoba, Julieta describe cómo la aduana local tiene un enfoque transparente y colabora eficazmente. Sin embargo, identifica problemas estructurales que deben ser discutidos y resueltos en conjunto con las cámaras empresariales.

Costos Ocultos en el Proceso Logístico

Un desafío claro es el ingreso de mercancías por puertos, donde se llevan a cabo verificaciones innecesarias que generan costos imprevisibles. Estos gastos pueden dispararse sin que el importador lo hubiese contemplado inicialmente, incrementando drásticamente el precio de los productos.

Comparativas Internacionales en Logística

En algunas ocasiones, ingresar productos por puertos extranjeros como Chile o Uruguay resulta ser más ventajoso que por Buenos Aires, a pesar de las distancias mayores y las dificultades climáticas, gracias a procesos más ágiles y menos regulaciones restrictivas.

Controles Duplicados y Plazos Desiguales

Un problema recurrente es la verificación doble en la terminal portuaria. “Una mercancía que ya fue verificada no debería serlo nuevamente al llegar al puerto”, enfatiza, exponiendo las ineficiencias del sistema actual que perjudican a quienes operan desde el interior del país.

Un Llamado a la Descentralización

Serena plantea la necesidad de descentralizar trámites y autorizaciones. Según ella, «la aduana donde opera el contribuyente es la que mejor lo conoce y está en mejores condiciones de evaluar riesgos». Sin embargo, muchos procedimientos siguen centralizados en Buenos Aires, generando ineficiencias.

Ejemplos Reales de Ineficiencias

El caso de un parque solar se menciona como un ejemplo exitoso de un régimen que permite declarar partes como una unidad. Sin embargo, otros regímenes, como el de envíos defectuosos, presentan procedimientos lentos que complican la operativa real de exportadores.

La Necesidad de un Enfoque Integral

Contemplando el comercio exterior como un sistema coherente, Serena advierte que no se debe pensar la exportación sin considerar la importación. La falta de coordinación y la rigidez de algunas normativas pueden generar complicaciones que afectan a la economía en general.

Propuestas para el Futuro

Finalmente, Julieta Serena urge a un debate serio sobre cómo organizar la verificación y los controles aduaneros, utilizando tecnologías disponibles y fortaleciendo las aduanas del interior. «Aún hay mucho por mejorar», concluye.