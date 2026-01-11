Pronóstico de Incremento en Enero: Análisis de Expertos

Un analista del sector prevé que la criptomoneda más conocida podría alcanzar valores de seis cifras pronto, gracias a un indicativo técnico alentador y un entorno de mercado favorable.

En el inicio de un nuevo año cargado de optimismo, Bitcoin podría estar preparado para un ascenso considerable, de acuerdo con el analista Bitbull. Este especialista ha señalado que un indicador técnico crucial ha activado una señal alcista.

Bitbull sostiene que la criptomoneda líder tiene potencial para regresar a los niveles de seis cifras en un lapso de solo semanas, impulsada por la percepción positiva del mercado que comienza a consolidarse.

El pronóstico de este analista fue compartido el 9 de enero a través de X, donde se anticipa un movimiento ascendente significativo en el corto plazo para las próximas semanas.

Según su evaluación, Bitcoin podría oscilar entre 103.000 y 105.000 dólares en tres a cuatro semanas, si la señal técnica observada en la actualidad se confirma.

La señal técnica que da alas a Bitcoin

El análisis de Bitbull se fundamenta en las recientes fluctuaciones del Índice de Fuerza Relativa (RSI), una herramienta popular en el análisis técnico que mide la velocidad y magnitud de los cambios en el precio de un activo.

El RSI ayuda a identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, anticipando frecuentemente reversiones de tendencia cuando los precios se desvían de niveles estables según los analistas.

Generalmente, un RSI por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra, lo que puede llevar a correcciones bajistas, mientras que valores por debajo de 30 sugieren sobreventa en los ciclos del mercado cripto global.

Bitbull señala que el RSI semanal de Bitcoin había estado en una tendencia a la baja durante tres meses y que recientemente logró romper esa racha, creando una relevante señal alcista para el corto y mediano plazo.

Históricamente, cada vez que el RSI semanal rompió una tendencia bajista similar, el precio de Bitcoin experimentó subidas significativas en las semanas siguientes, en el contexto de ciclos alcistas más amplios.

La última ruptura comparable se registró en abril de 2025, en el período previo al máximo histórico de 126.080 dólares, cuando Bitcoin acumuló una suba cercana al 50% en un tiempo relativamente breve.

Con este antecedente, Bitbull pronostica que el precio de Bitcoin podría volver a escalar entre 103.000 y 105.000 dólares en las semanas venideras, bajo un escenario técnico similar al observado previamente.

Alcanzar este objetivo implicaría un aumento aproximado del 15% respecto a los niveles actuales, respaldando la perspectiva de un retorno a las seis cifras sugerida por el analista en un contexto técnico prometedor.

La perspectiva de BTC según CF Benchmarks

CF Benchmarks argumenta que Bitcoin no solo compite por una pequeña fracción del capital global, sino que se está convirtiendo en un elemento esencial para mejorar la eficiencia de carteras de inversión.

Según su análisis, la criptomoneda presenta ventajas tanto en términos estratégicos como tácticos, gracias a su rendimiento, evolución en volatilidad, y su baja correlación con los mercados tradicionales.

Además, su modelo incluye un sistema integral de valoración que abarca análisis comparativos, economía de la producción, y la sensibilidad de Bitcoin a la devaluación monetaria.

Así, CF Benchmarks ha establecido un precio objetivo de Bitcoin a largo plazo de aproximadamente 1,42 millones de dólares por unidad para 2035, impulsado principalmente por la adopción sustancial del mercado global como reserva de valor.

Perspectivas de precio para Bitcoin en 2035

El informe de CF Benchmarks presenta tres escenarios potenciales para la evolución del precio de Bitcoin en la próxima década.

Escenario base: Un precio de aproximadamente 1,42 millones de dólares, donde Bitcoin capturaría cerca del 33% de la capitalización del oro.

Escenario bajista: Un precio de 637.000 dólares en 2035, donde Bitcoin representaría alrededor del 16% del mercado del oro.

Escenario alcista: Un valor de 2,95 millones de dólares por Bitcoin, suponiendo que se consolide como la principal reserva de valor global, lo que implicaría una adopción institucional y soberana acelerada.

A pesar de las diferencias entre estos escenarios, CF Benchmarks destaca que en todos los casos, la inclusión estratégica de Bitcoin mejora la eficiencia de las carteras de inversión.