Cordobés se convierte en millonario de la noche a la mañana: ¡Gordo de Navidad!

El Gordo de Navidad de Córdoba: Un Sorteo que Ilumina la Ciudad

Este viernes, la Lotería de Córdoba celebró su emblemático sorteo del Gordo de Navidad, donde un afortunado acertó el número ganador: el 36.836, llevándose una sorprendente suma de 650 millones de pesos.

Un Evento Con Gran Expectativa

El sorteo, que tuvo lugar en el histórico edificio de la calle 27 de Abril 185, atrajo a una multitud de personas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cordobés. La cita, de acceso gratuito, se llenó de emoción y alegría, reflejando el interés de la comunidad por esta tradición.

La Opinión de los Organizadores

David Urreta, presidente de Lotería de Córdoba, expresó su satisfacción por la gran concurrencia, destacando que este año se registró el “Gordo más vendido en los últimos cinco años”. Celebró el entusiasmo del público y la revitalización de la tradicional quiniela, reconociendo también el apoyo fundamental de las agencias oficiales en este proceso.

Por su parte, Raúl Sansica, director de la Agencia Córdoba Cultura, hizo hincapié en la importancia de la vida cultural de la provincia, especialmente con la llegada de festivales y la temporada teatral durante el verano.

El Acierto del Billete Comprado el Mismo Día

El billete que otorgó el primer premio fue vendido por la Agencia 2462, situada en el barrio Pueyrredón, y atendida por la amable María Ángela Vaca. Este afortunado comprador adquirió el número ganador esa misma mañana, justo antes del sorteo. Cabe destacar que el premio correspondió a una fracción del número, pues el boleto completo no fue adquirido.

“Se lo vendí a un cliente habitual que estaba indeciso. Le ofrecí el número y lo eligió sin dudar”, compartió Vaca con alegría tras el anuncio del ganador.

Iluminación Festiva y Propuestas Culturales para el Verano

Para culminar una jornada tan especial, Lotería de Córdoba sorprendió a los asistentes con un espectáculo de luces sobre la fachada de su edificio, aportando un ambiente festivo y acogedor a la celebración. Este evento, que se repetirá todos los días de enero de 2026 de 20:30 a 22:30, promete ser una atracción imperdible para quienes permanezcan en la ciudad durante el verano.

Las temáticas del show incluirán la llegada de los Reyes Magos y el espíritu de las vacaciones en familia, combinando tecnología visual con una cuidada selección sonora. El acceso será libre y gratuito, diseñado para disfrutar en familia.

El edificio de Lotería, inaugurado en 1929, es un ícono del patrimonio arquitectónico cordobés, destacándose por su estilo neocolonial y su imponente iluminación nocturna que realza su valor histórico.