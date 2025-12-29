LA Mesa de Enlace reivindica la autonomía del INTA

Organizaciones clave del sector agropecuario se unieron para proteger las funciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante rumores de recortes que amenazan su autonomía. En este contexto, la Mesa de Enlace dejó claro que cualquier decisión sobre el futuro del INTA debe ser discutida internamente.

Defensa de la Autonomía del INTA

Las principales entidades del agro formalizaron su apoyo al INTA en respuesta a las especulaciones sobre ajustes que podrían afectar su operación. La Mesa de Enlace se pronunció de manera contundente, afirmando que «el INTA debe mantener su carácter autónomo y autárquico». En esta línea, exigieron que cualquier reestructuración se decida dentro del Consejo Directivo del Instituto, lejos de influencias externas.

Un Llamado a Respetar los Canales Institucionales

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue la vocera de esta defensa y destacó la significancia del INTA para los productores locales. En una entrevista por Nuestra Tierra, resaltó que el sector está abierto a discutir cambios estructurales que optimicen su funcionamiento, pero que estas conversaciones deben llevarse a cabo internamente, sin imposiciones externas.

Andrea Sarnari enfatiza la importancia de respetar los canales institucionales

Un Estado Virtuoso y la Defensa del Sector Agropecuario

Sarnari aclaró que las organizaciones no están abogando por la eliminación del Estado, sino por un «Estado virtuoso». Aunque hay diferencias sobre el nivel de intervención necesario, todos coinciden en la relevancia de contar con organismos públicos eficientes que respalden a los productores, como el SENASA.

Advertencia a la Gestión de Javier Milei

Respecto a la administración de Javier Milei, Sarnari dejó claro que el papel de las gremiales no es ser opositoras, sino defender los intereses de los productores. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno opta por ignorar el diálogo, las entidades considerarán su postura futura en las negociaciones.

Para Sarnari, los cambios deben discutirse internamente y no mediante decisiones unilaterales

Presencia Estatal: Un Requerimiento Claro para el Campo

El enfoque del reclamo se centró en definir qué tipo de presencia estatal necesita el campo. Los líderes del agro enfatizaron que no buscan un Estado que regule los precios, sino uno que cumpla con sus obligaciones: asegurar infraestructura, sanidad y equidad de oportunidades. Desinvertir en investigación y desarrollo, afirmaron, sería un paso atrás en la competitividad y bienestar de las comunidades rurales.

Desafíos Cotidianos en la Ruralidad

Aparte de la discusión sobre el INTA, la dirigencia agraria subrayó las dificultades cotidianas que enfrenta la vida y producción en el interior. Sarnari describió un contexto complicado donde la falta de servicios básicos pone en riesgo el arraigo rural. Problemas de comunicación, cortes de energía y caminos en mal estado son factores que afectan la ruralidad y que dependen de la inversión pública.

La Función de los Organismos Técnicos

La FAA subrayó que el debate debe centrarse no solo en la presencia de investigadores, sino en su función en cada zona. La cantidad debe reflejar las necesidades reales, asegurando que su trabajo se traduzca en un beneficio tangible para las comunidades agrarias. Proteger la capilaridad de las instituciones técnicas es crucial para hacer frente al desarraigo y asegurar que el Estado brinda soluciones donde el mercado falla.