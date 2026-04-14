Cordobeses en Alerta: Más de 16,000 Reportes y 428 Detenidos en Tres Meses

La ciudad de Córdoba destaca una significativa reducción del delito gracias al programa "Cordobeses en Alerta", que en solo tres meses ha marcado un hito en la seguridad local.

Durante el primer trimestre de 2026, el programa Cordobeses en Alerta registró un total de 16.138 alertas en la ciudad de Córdoba, lo que resultó en 648 operativos exitosos y 428 detenciones. Este balance refleja la efectividad de la iniciativa en la prevención del delito y su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en diferentes áreas de la capital.

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El informe oficial también resalta que se realizaron 134 secuestros de vehículos, 59 armas fueron incautadas, 168 objetos robados recuperados, y 68 asistencias brindadas en emergencias.

Un Programa que Crece y Conecta a los Vecinos

Actualmente, más de 500 mil ciudadanos se benefician de esta iniciativa, que tiene presencia en 144 barrios y ha sumado a más de 120 mil usuarios. En este contexto, el gobernador Martín Llaryora subrayó la importancia de la participación de la comunidad: “Cordobeses en Alerta es un instrumento innovador que nos permite colaborar con los vecinos para mejorar la seguridad”.

Una Estrategia en Expansión

El sistema, inspirado en el modelo Ojos en Alerta, sigue en pleno crecimiento y atrae a un número creciente de usuarios. Desde el gobierno provincial, aseguran que el objetivo es ampliar su impacto y consolidar esta herramienta como fundamental en la estrategia de seguridad urbana de Córdoba.