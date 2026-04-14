Chevron se alista para expandir su operación petrolera en Venezuela

En un movimiento estratégico, Chevron se posiciona para fortalecer su dominio en el sector petrolero de Venezuela tras obtener nuevos yacimientos en el país sudamericano.

Chemical Corp. amplía su cartera, tras casi dos décadas de presencia en el país, a pesar de la inestabilidad política y económica que ha afectado a Venezuela.

Chevron Asegura Nuevos Yacimientos en Venezuela

El gobierno venezolano está listo para anunciar formalmente la adjudicación de dos yacimientos adicionales a Chevron, lo que ampliará su participación en la industria energética del país. Este anuncio está programado para el lunes y busca atraer más inversión extranjera al sector.

Contexto y Estrategia del Gobierno Venezolano

Este desarrollo se produce en medio de un esfuerzo por revitalizar la producción petrolera del país, que ha sido golpeada por años de crisis. Desde la caída del expresidente Nicolás Maduro, se han levantado restricciones a la inversión extranjera, permitiendo a Chevron potenciar su operación en la región.

Impulso de Estados Unidos para la Industria Energética

El apoyo de la administración estadounidense ha sido crucial para la reactivación del sector. Con la presión internacional sobre los suministros de crudo, la estrategia busca restablecer a Venezuela como un jugador clave en el mercado global de petróleo.

Chevron y su Historia en el País

Chevron tiene una trayectoria histórica en Venezuela que supera el siglo. A diferencia de otras empresas petroleras que han reducido su presencia, Chevron ha mantenido operaciones estables, beneficiándose de exenciones que le han permitido continuar su actividad pese a las sanciones impuestas.

Proyectos Actuales de Chevron en Venezuela

La compañía actualmente gestiona cuatro proyectos: dos en la Faja del Orinoco y otros dos en Zulia, que juntas constituyen casi el 25% de la producción total de petróleo de Venezuela, cerca de un millón de barriles diarios. Esta expansión no solo refuerza a Chevron, sino que también busca revitalizar la otrora potente industria petrolera venezolana.

Mientras tanto, Reuters ha informado que Chevron y Shell Plc están cada vez más involucradas en operaciones en el país, marcando una nueva etapa en la participación de empresas extranjeras en el sector energético de Venezuela.