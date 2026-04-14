Milei: El Gol Económico que Rivaliza con Maradona

Javier Milei se Lanza como Ícono Mundialista con Video Animado

El Presidente Javier Milei utiliza un ingenioso video animado de casi tres minutos para proyectar su imagen a nivel mundial a solo dos meses del Campeonato Mundial de Fútbol.

En un llamativo video de 2 minutos y 45 segundos, Javier Milei se presenta como un jugador de fútbol que no solo defiende, sino que también anota goles en el ámbito económico. En este creativo relato, los desafíos económicos son representados como adversarios, mientras que el Presidente se mueve entre las posiciones de arquero, defensor y delantero, una innovadora forma de comunicar sus logros y la narrativa de su gestión.

Un Video con Estilo Futbolístico

Publicada en su cuenta de Instagram, la pieza fue compartida por los medios de La Libertad Avanza y fue promovida por el cineasta Santiago Oría. En el video, Milei asume un estilo visual que recuerda a la serie japonesa Supercampeones, mostrando su personaje animado en la cancha y enfrentando problemas económicos que asemejan a militantes kirchneristas.

Un Narrador Creativo

El relato, acompañado por un narrador que evoca momentos del famoso relato de Víctor Hugo Morales en el Mundial del 86, describe las actuaciones de Milei, quien, con carisma y fuerza, hace frente a los problemas heredados del pasado. A través de metáforas futbolísticas, el video transmite su visión de la economía como un juego donde la defensa se convierte en ataque.

El Rival en el Campo

Los opositores del mandatario son caricaturizados como «cucarachas» y «delincuentes», lo que genera una imagen contundente y divisiva en el campo de juego. Este enfoque visual no solo busca destacar los desafíos que enfrenta, sino también mantener una narrativa que responsabiliza a sus antecesores por la situación actual del país.

Invitados de Honor y un Mensaje Optimista

El video presenta una serie de personajes invitados en la tribuna, incluyendo a Donald Trump y varios ministros, reforzando así el mensaje de reconocimiento internacional de Argentina bajo su liderazgo. Con un tono optimista, el relato finaliza con una celebración de los logros del gobierno y un futuro prometedor.

Javier Milei continúa innovando en su forma de comunicar, fusionando el mundo del deporte con la política para captar la atención y crear un relato que resuene en la opinión pública.