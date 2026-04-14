Billetera China Presenta Pagos Automatizados con IA

La llegada de UnionPay a Argentina marca un cambio radical en la forma de gestionar los pagos, prometiendo una integración sencilla y autónoma para comerciantes y consumidores.

UnionPay, la destacada firma china en el ámbito de los pagos digitales, ha lanzado oficialmente una nueva solución de pagos que utiliza inteligencia artificial, bajo el Protocolo Abierto de Pagos Agentísticos (APOP). Este avance establece un nuevo paradigma en la interacción comercial.

Este sistema innovador permitirá que agentes, comerciantes e instituciones financieras se integren de forma ágil y segura en el ecosistema de pagos. La billetera virtual de UnionPay ya está disponible en Argentina y permite a los turistas chinos realizar pagos en yuanes en cualquier comercio que acepte códigos QR, como Mercado Pago y MODO.

Cómo Funciona el Protocolo APOP

El marco APOP se fundamenta en cuatro capacidades esenciales que garantizan un intercambio seguro y eficiente en las transacciones.

1. Gestión del Ciclo de Vida de Identidades

El sistema abarca desde el registro inicial de los agentes hasta la actualización de datos y las bajas en el ecosistema, asegurando un control continuo y riguroso.

2. Validación de la Intención de Pago

Además de registrar las transacciones, APOP incluye la validación de operaciones, añadiendo una capa extra de seguridad que protege tanto a compradores como a comerciantes.

3. Intercambio Seguro de Credenciales

El modelo habilita un inicio de sesión único (SSO) que facilita el acceso entre distintos participantes, sin comprometer la privacidad de los usuarios.

4. Servicios Completos de Autorización de Pagos

Desde la activación de operaciones hasta la verificación del consentimiento del usuario, el sistema proporciona un servicio integral que optimiza la experiencia de pago.

Con esta propuesta, UnionPay aspira a crear un ecosistema de pagos abierto, interoperable y seguro, alineando las operaciones entre diversas plataformas y regulaciones, tanto en Argentina como a nivel global.