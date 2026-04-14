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Convocan Concentración por Justicia para Ángel

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Familiares de Ángel López Marcharán para Exigir Justicia

Este martes, a las 9:30, se llevará a cabo una movilización en avenida Canadá y Portugal para pedir justicia por el caso de Ángel López, un niño de 4 años presuntamente asesinado.

Convocatoria por Justicia

Familiares y amigos de Ángel López se reunirán en la intersección de avenida Canadá y calle Portugal, con la intención de marchar hacia la sede judicial. La manifestación busca visibilizar su pedido de justicia tras el trágico suceso que afectó a la comunidad.

Detalles de la Marcha

La concentración comenzará a las 9:30, y luego los asistentes marcharán hacia la Oficina Judicial, donde esperan que su voz sea escuchada. La comunidad está unida en su demanda por respuestas y una adecuada aplicación de la justicia.

Audiencia de Control de Detención

En el marco de esta jornada, se llevará a cabo la audiencia de control de detención a las 11:00, donde la Fiscalía presentará cargos de homicidio agravado contra Mariela Altamirano, madre de Ángel, y su pareja, Michel González. Este proceso es crucial para avanzar en la investigación y para que la familia obtenga la justicia que clama.

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