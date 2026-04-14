Impactante robo en un pub de Londres: mochila con un huevo de Fabergé y joyas por casi US$3 millones.

Ladrón se Lleva Tesoros de Alto Valor en un Robó en Londres

Un sorprendente robo en un pub de Londres terminó con un ladrón tras las rejas, tras llevarse un valioso bolso con un huevo Fabergé y un reloj, todo valorado en casi 3 millones de dólares.

Enzo Conticello, de 29 años, fue condenado a más de dos años de prisión luego de haberse apoderado del bolso de una mujer mientras esperaba fuera del Dog and Duck en Soho, el 7 de noviembre de 2024.

El Robo y su Consecuencia

Rosie Dawson, la víctima, había llevado consigo el famoso huevo Fabergé, que estaba destinado a ser exhibido esa misma noche. Hasta ahora, ni el huevo ni el reloj han sido recuperados.

En la corte de Southwark, Conticello, también conocido como Hakin Boudjenoune, se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y robo. Las cámaras de seguridad capturaron sus movimientos, desde intentar robar a otra clienta dentro del pub hasta salir y apoderarse del bolso de Dawson.

Un Robo Planeado

La fiscalía reveló que Conticello estaba en busca de dinero fácil y entregó el bolso para comprar drogas. Apenas minutos después del robo, trató de utilizar las tarjetas de crédito de la víctima en un comercio cercano.

La Joyería Fabergé y Su Valor

La marca Fabergé, reconocida a nivel mundial desde 1842, es famosa por crear obras maestras como este huevo creado con 18 quilates de oro amarillo, resaltado con 104 diamantes y una esmeralda de Zambia. El reloj que lo acompaña está inspirado en una de las «Siete Maravillas de Irlanda».

A pesar de que la empresa de Dawson recibió $143,400 por las pérdidas, el fiscal Julian Winship mencionó que solo quedan siete juegos de Fabergé similares al que fue robado.

Las Consecuencias Legales

Conticello, que había perdido su trabajo como chef y enfrentado problemas de adicción, fue condenado a dos años y tres meses de cárcel. A pesar de su arrepentimiento declarado, la jueza Kate Livesey destacó el impacto emocional que el robo causó a Dawson y su empresa.

La policía sigue en la búsqueda del huevo y el reloj, pidiendo información a cualquier persona que pueda ayudar en la recuperación de estos valiosos objetos.

El detective Arben Morina enfatizó que la ambición de Conticello lo llevó a apoderarse de pertenencias ajenas, una acción que ahora enfrenta las consecuencias legales pertinentes.