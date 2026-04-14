Detenidos: mamá y padrastro de Ángel por homicidio agravado

La conmovedora muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha dejado una profunda huella en la sociedad y expone serias falencias en el sistema de protección infantil del país.

Un Suceso Desgarrador

Ángel fue ingresado de emergencia a un hospital tras descompensarse en su hogar. Lamentablemente, perdió la vida poco después. Las primeras investigaciones encontraron lesiones en su cabeza que sugieren violencia, lo que llevó a considerar el caso como un posible homicidio.

La Investigación Toma Rumbo

Desde un inicio, la madre y su pareja fueron señalados como los principales sospechosos. La fiscalía investigará posibles negligencias o agresiones directas que podrían haber contribuido a la fatalidad. Aunque inicialmente no hubo imputaciones, la recolección de pruebas ha fortalecido las sospechas, llevando a su detención.

El Contexto Familiar y Judicial

Lo trágico del caso se acentúa al revelarse que Ángel había sido restituido a su madre recientemente, tras un proceso judicial de revinculación. Su padre, que había cuidado del niño durante años, alega que había alertado sobre el riesgo al que Ángel estaba expuesto, pero sus advertencias fueron desestimadas.

Denuncias que Marcan un Patente Problema Social

La familia paterna sostiene que la madre tenía antecedentes de violencia y problemas que llevaron a perder la custodia de otro hijo. Acusan además a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría y sectores de justicia, de no haber intervenido adecuadamente a pesar de las múltiples denuncias previas.

Indignación y Búsqueda de Justicia

“A mi hijo lo mataron”, exclamó el padre, reflejando la desesperación y pena que rodea esta tragedia. Para su familia, esta situación era prevenible, resultado de decisiones que priorizaron el vínculo biológico sobre la seguridad del menor.

Investigaciones en Curso

Los peritajes continúan para esclarecer las circunstancias de las lesiones sufridas por Ángel. Las autoridades también evalúan la responsabilidad de los organismos encargados de proteger los derechos de los niños en esta lamentable situación.

Un Debate Que No Se Puede Ignorar

La historia de Ángel abre un debate crucial sobre el funcionamiento del sistema judicial ante situaciones de riesgo infantil. Este trágico caso no solo se centra en el instante del hecho, sino en todo un contexto que, según quienes lo conocen, podría haberse evitado.

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