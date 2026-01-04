Corea del Norte lanza misiles balísticos al mar antes de la visita del líder surcoreano a China

Corea del Norte ha desatado una nueva ola de tensión al lanzar varios misiles balísticos hacia sus aguas orientales, según informaron las autoridades de Corea del Sur. Esta provocación se produce en un contexto delicado, justo antes de un importante encuentro entre Corea del Sur y China.

El domingo, las fuerzas armadas surcoreanas confirmaron que varios misiles fueron lanzados desde la región capitalina de Corea del Norte. Estos proyectiles recorrieron alrededor de 900 kilómetros, y actualmente se están analizando los detalles de los lanzamientos en colaboración con las autoridades estadounidenses.

Violación de Normativas Internacionales

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur expresó su preocupación, destacando que los lanzamientos infringen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben las actividades balísticas del régimen norcoreano. Desde Seúl, se hizo un llamado urgente a Pyongyang para que detenga estas acciones provocativas y retome el diálogo en busca de una paz duradera en la península coreana.

Momento Clave para la Diplomacia Regional

Las pruebas de misiles tienen lugar horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se dirija a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Durante esta cumbre, el mandatario surcoreano solicitará la intervención constructiva de China, el principal aliado y socio comercial de Corea del Norte, para facilitar el establecimiento de la paz en la región.

Reacciones de Japón y la Comunidad Internacional

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, confirmó al menos dos de los lanzamientos y calificó la situación como una amenaza grave para la paz y la seguridad de la región. Su declaración resalta la inquietud que los lanzamientos generan no solo en Corea del Sur, sino también en toda la comunidad internacional.

Un Despliegue de Fortaleza Militar

Estos lanzamientos se suman a una serie de demostraciones de fuerza de Corea del Norte en las últimas semanas. Analistas sugieren que el régimen busca exhibir su capacidad de defensa antes de un congreso del partido gobernante, el primero en cinco años, donde se podría definir una nueva política hacia Estados Unidos y reanudar las conversaciones estancadas.

Implicaciones Geopolíticas

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha reforzado sus credenciales diplomáticas colaborando con Rusia y fortaleciendo vínculos con China en medio de la crisis en Ucrania. Algunos observadores creen que esta dinámica le otorgará a Kim una mayor influencia en las futuras negociaciones con Estados Unidos.

Respuesta Inmediata de Corea del Sur

A raíz de estos lanzamientos, Corea del Sur convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación. En esta reunión se abordaron tanto los detalles de los lanzamientos como las posibles acciones a seguir, de acuerdo con la oficina presidencial.