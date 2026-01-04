Eclipse Solar de 2026: Todo sobre el Anillo de Fuego y su Fenómeno Extremo

El próximo 17 de febrero de 2026 se producirá un fenómeno astronómico sin precedentes: un eclipse solar anular, conocido como el «anillo de fuego», que promete cautivar a científicos y amantes de la astronomía en todo el planeta.

¿Qué es un Eclipse Solar Anular?

Durante este evento, la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo debido a la distancia relativa entre ambos cuerpos celestes. Como resultado, se formará un espectacular “anillo de fuego” que será visible desde ciertos puntos del planeta.

Fechas y Horarios Clave del Eclipse

Según el Instituto Geográfico Nacional de España, las fases de este fenómeno se desarrollarán en los siguientes horarios (UTC):

Inicio del eclipse parcial: 09:56 UTC

Momento máximo del eclipse: 12:11 – 12:13 UTC

Fin del eclipse: 14:27 UTC

Este evento tendrá una duración total de más de 4 horas, con la fase anular visible durante alrededor de dos minutos.

Visibilidad del Eclipse

La fase anular será observable únicamente en una estrecha franja que atravesará el continente antártico y algunas áreas del océano Austral. Sin embargo, un eclipse parcial podrá ser visto en regiones del extremo sur de América del Sur, incluyendo la Patagonia, así como en ciertas áreas del sur de África y Madagascar.

Es importante destacar que el fenómeno no será visible en Perú ni en gran parte del hemisferio norte, debido a la ubicación de la sombra lunar.

Características Especiales del Eclipse

Los astrónomos consideran este eclipse como un evento singular por varias razones:

Anularidad Definida: El 96.3% del disco solar será cubierto, creando un anillo perfectamente visible en el cielo.

El 96.3% del disco solar será cubierto, creando un anillo perfectamente visible en el cielo. Condiciones Únicas: Ocurrirá cuando la Luna esté cerca del apogeo de su órbita, haciendo que su diámetro visual sea menor que el del Sol.

Ocurrirá cuando la Luna esté cerca del apogeo de su órbita, haciendo que su diámetro visual sea menor que el del Sol. Accesibilidad Remota: La corona completa del eclipse solo podrá ser vista desde áreas remotas y poco pobladas, aumentando su rareza.

Advertencias para la Observación

Aunque muchos no podrán disfrutar de la fase más fascinante, los expertos advierten que nunca se debe mirar al Sol sin protección, ni siquiera durante un eclipse parcial. Es esencial utilizar gafas especializadas o filtros solares adecuados para telescopios y cámaras.

Eventos Astronómicos Adicionales en 2026

Este eclipse será solo el primero de varios fenómenos celestes destacados que se presentarán en 2026. Un eclipse solar total está programado para el 12 de agosto de ese año, visible en algunas áreas de Europa y el Ártico, lo cual hará que el año sea especialmente significativo para la comunidad astronómica.

Más sobre Eclipses Solares

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Existen tres tipos principales:

Eclipse solar total: La Luna cubre completamente el Sol.

La Luna cubre completamente el Sol. Eclipse solar parcial: Solo una parte del Sol es cubierta.

Solo una parte del Sol es cubierta. Eclipse solar anular: La Luna no cubre completamente el Sol, dejando un anillo visible.

Estos fenómenos no son frecuentes en el mismo lugar, ya que requieren una alineación precisa de los tres cuerpos celestes. Siempre es recomendable observarlos con la protección adecuada para evitar daños en la vista.