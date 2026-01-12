Corea del Sur Actualiza sus Regulaciones

Con un enfoque renovado hacia las finanzas digitales, Corea del Sur se prepara para implementar importantes cambios en su marco regulatorio, incluyendo la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado.

Corea del Sur dará un paso significativo en su Estrategia de Crecimiento 2026, al incluir en sus planes la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado. Esta iniciativa busca no solo modernizar el sistema financiero del país, sino también expandir las oportunidades de inversión en el ámbito de las criptomonedas.

Este cambio de rumbo marca un giro en la postura oficial del gobierno, que hasta ahora había adoptado una actitud cautelosa hacia los activos digitales, restringiendo su acceso a mercados regulados.

Un Marco Legal Modernizado para las Criptomonedas

El nuevo plan incluye un marco legal más flexible destinado a establecer reglas claras para las stablecoins y un mecanismo de supervisión bajo la dirección de la Comisión de Servicios Financieros (FSC).

Las entidades emisoras de stablecoins deberán respaldar el 100% del valor emitido y asegurar que los usuarios puedan acceder a sus fondos en cualquier momento. Este enfoque tiene como objetivo crear confianza entre los inversores y mitigar riesgos en el sistema financiero.

Transformación del Tesoro: Hacia la Digitalización

Además de lanzar el ETF de Bitcoin, la Estrategia de Crecimiento 2026 incluye un mandato para que el 25% de los fondos del Tesoro se digitalicen para 2030, utilizando tecnología blockchain. Esta digitalización busca mejorar la transparencia en la gestión pública, así como facilitar pagos y otros procesos financieros.

Impulso al Sector Cripto: La Visión de Lee Jae-myung

Este cambio regulatorio se produce en un contexto político clave tras las elecciones de 2025, donde el presidente Lee Jae-myung ha promovido una agenda más favorable hacia el mundo cripto. Su meta es posicionar a Corea del Sur como un líder en innovación financiera en la región.

La inminente aprobación del ETF de Bitcoin se prevé que atraerá inversión institucional y brindará nuevas alternativas de inversión para los ciudadanos surcoreanos. Al mismo tiempo, el país busca reforzar su posición frente a otras naciones asiáticas que ya han implementado regulaciones similares.

Desde el Ministerio de Finanzas se ha resaltado que estas medidas están diseñadas para equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad financiera. La regulación de productos financieros permitirá canalizar la creciente demanda de criptomonedas de manera segura y eficiente.