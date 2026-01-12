Venezuela en Vivo: Maduro en EE. UU. y Últimas Noticias de Trump, Actualizaciones al Instante

Impactante Testimonio de una Hija: La Realidad de los Presos Políticos en Venezuela

Gabriela Hernández relata la angustiante situación que vive su madre, detenida injustamente en Venezuela, visibilizando las condiciones inhumanas que enfrentan los presos políticos en el país sudamericano.

“El 26 de agosto mi mamá fue engañada y detenida mientras se encontraba en un hospital”, narra Gabriela, quien ha sido testigo del sufrimiento de su madre debido a su condición de coordinadora nacional de formación. Gabriela Hernández, hija de una presa política en Venezuela



Las Duras Condiciones de los Presos Políticos

El relato de Gabriela no solo es conmovedor, sino que también refleja una cruda realidad: su madre sufre múltiples problemas de salud, incluyendo crisis hipertensivas y diversas infecciones. “No tiene acceso a medicinas ni alimentos. Todo se lo proveemos nosotros”, explica, enfatizando la responsabilidad que recae sobre la familia ante la falta de asistencia básica.

Visitas y Esperanza en el Penal

A pesar de las circunstancias, las visitas son escasas, pero recientemente la familia tuvo la oportunidad de evaluar el estado físico y psicológico de su madre. “Ella está fuerte y cree firmemente que este es el momento en que saldrá”, comparte Gabriela, mostrando la incertidumbre y esperanza que hay en el ambiente del penal.