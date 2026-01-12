Minnesota demanda a la administración Trump para frenar la ola de agentes de ICE en el estado

La fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha dado un paso audaz al presentar una demanda contra el gobierno federal, buscando poner fin a la creciente presencia de agentes de ICE en el estado.

Ellison calificó esta situación como una «invasión federal» a las Ciudades Gemelas y advirtió que está afectando directamente a la seguridad de la comunidad, causando el cierre de escuelas y negocios.

Un Clamor por la Seguridad Local

En una conferencia de prensa, Ellison se refirió a varios incidentes recientes, incluyendo el tiroteo fatal de la residente Renee Nicole Good, que ha desatado protestas en la región. El abogado general de Minnesota criticó la falta de capacitación adecuada entre los agentes de ICE, a diferencia de la formación que reciben las fuerzas policiales locales de Minneapolis.

Problemas en la Aplicación de la Ley

Ellison reveló que la policía de Minneapolis ha tenido que actuar en al menos 20 ocasiones ante lo que parece ser la detención ilegal de residentes por parte de agentes de ICE. “Estamos viendo arrestos inconstitucionales y el uso excesivo de la fuerza,” destacó Ellison. “Esto debe finalizar. Sea claro; esto nunca debió comenzar.”

Un Contexto Político Controversial

En su discurso, Ellison también insinuó que la actual administración federal, encabezada por Donald Trump, ha tomado medidas específicas en Minnesota por razones políticas. “Parece que al expresidente no le gusta mucho nuestro estado,” mencionó el fiscal general.

Se esperan más detalles sobre esta situación en las próximas horas…