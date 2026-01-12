Villa Belgrano: Vecinos denuncian daños en vehículos y alertan sobre la violencia de los «naranjitas»

Los residentes de Villa Belgrano enfrentan una creciente preocupación ante la presencia de cuidacoches ilegales, conocidos como "naranjitas", cuyas prácticas de extorsión y agresión se vuelven cada vez más frecuentes.

La realidad del barrio se torna alarmante, con reportes de coches dañados y amenazas a quienes se niegan a pagar por un servicio que no está regulado. Se estima que en algunas cuadras, hay hasta tres cuidacoches no autorizados que operan sin supervisión.

Incidentes en Establecimientos Gastronómicos

Recientemente, un episodio inquietante tuvo lugar en un local gastronómico de la zona. Un naranjita ingresó al establecimiento, que cuenta con estacionamiento privado, e intentó cobrar a los clientes por dejar sus vehículos. Gracias a la intervención del personal, la situación fue controlada.

Las quejas de los vecinos también abarcan la falta de criterios en los cobros. Algunos cuidacoches establecen tarifas arbitrarias, mientras que otros exigen montos fijos que pueden alcanzar los $10,000 en horarios nocturnos. “No es justo que tengamos que lidiar con esto”, afirmó un resentido habitante.

La Visión del Centro Vecinal

Sofía Gnappi, miembro del Centro Vecinal de Villa Belgrano, enfatiza que aunque algunos cuidacoches pertenecen a cooperativas autorizadas, la mayoría no. “El problema persiste. Aunque se realizan detenciones, muchos de ellos regresan rápidamente al barrio”, detalló.

Gnappi también subrayó que hay un grupo de cuidacoches en la Avenida Gauss que es especialmente problemático. “Son violentos, amenazan a los automovilistas y causan daños a los vehículos”, añadió, recibiendo además reportes de otras zonas que sufren situaciones similares.

El Impacto en la Comunidad

Los problemas se intensifican durante los eventos y partidos realizados en el estadio Kempes, cuando la demanda de estacionamiento asciende drásticamente. Además, los padres que llevan a sus hijos a la escuela también enfrentan solicitudes de pago por estacionamientos breves.

Variados Testimonios de los Vecinos

A pesar de la creciente preocupación, algunos habitantes consideran que no todos los cuidacoches son iguales. La percepción del conflicto varía, aunque las denuncias sobre robos y daños en vehículos son cada vez más comunes. Para muchos conductores, aparcar en Villa Belgrano se ha convertido en una auténtica pesadilla.

La situación de los naranjitas no tiene un control sólido, lo que genera un debate recurrente sobre la regulación del espacio público y la necesidad de garantizar la seguridad en la vía pública.