Trump evalúa excluir a Exxon del plan en Venezuela

En una sorprendente declaración, Donald Trump muestra su descontento con Exxon Mobil y sugiere que podría dejar a la compañía fuera de su plan para revitalizar la industria petrolera venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado entrever una posible exclusión de Exxon Mobil Corp. en su proyecto para que las principales petroleras estadounidenses colaboren en la revitalización de la industria petrolera de Venezuela. Esta postura surgió después de que Trump no se sintiera satisfecho con la respuesta de la compañía durante una reciente reunión.

Reacciones de Trump tras la reunión en la Casa Blanca

Trump, durante su retorno a Washington desde su residencia en Florida, mencionó a periodistas que estaba inclinado a dejar a Exxon fuera de la ecuación. “No me gustó su respuesta. Están jugando demasiado a ser listos”, afirmó.

Las preocupaciones de la industria petrolera

La incomodidad de Trump refleja las dificultades para convencer a la industria petrolera de Estados Unidos de investir en un sector que ha sido históricamente conflictivo. La reunión reciente en la Casa Blanca, en la que participaron cerca de 20 ejecutivos del sector, mostró el escepticismo de Exxon, cuyo CEO, Darren Woods, calificó a Venezuela como “no invertible”. En contraste, Chevron, su principal competidor, se ha mantenido operativo en Venezuela, y su vicepresidente, Mark Nelson, se mostró optimista sobre la posibilidad de incrementar la producción en el país.

Retos para la inversión petrolera en Venezuela

Reactivar la industria petrolera de Venezuela tras años de subinversión y mala gestión demandaría, según estimaciones, 100.000 millones de dólares y una década de trabajo. A pesar de que Estados Unidos ha tomado medidas para intentar controlar las exportaciones petroleras venezolanas, persisten serias dudas sobre la viabilidad de atraer inversiones a largo plazo en un entorno marcado por la corrupción y la inseguridad.

Garantías ofrecidas por Trump

Ante preguntas sobre las garantías que se ofrecerían a las petroleras, Trump aseguró que habría “garantías de que estarán seguras”, aunque no elaboró sobre cómo planeaba excluir a Exxon de su iniciativa.

La experiencia de Exxon en Venezuela

Woods recordó que Exxon ha sido víctima de nacionalización en el pasado, lo que incrementa el escepticismo sobre la inversión en un país con un marco legal inestable. Sin embargo, la compañía sigue dispuesta a actuar si se reciben las adecuadas garantías de seguridad.

Por otro lado, el director ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz San Miguel, expresó un enfoque más optimista, afirmando que su empresa está “lista para invertir más en Venezuela” una vez que se establezcan las condiciones necesarias.