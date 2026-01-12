Exclusivo: Mónica Farro confiesa su paz interior y su amor por ser ‘angelita’ en ‘LAM’

Mónica Farro: Reflexiones y Proyectos en su Camino hacia los 50

La talentosa actriz uruguaya, Mónica Farro, comparte su experiencia en un reciente encuentro con Matías Alé en el programa ‘Alegrate el verano’. Aquí, revela lo que ha aprendido en su vida personal y profesional, además de ofrecer detalles sobre su hijo y su renovada relación laboral con Aldo Funes.

Una Vida de Aprendizajes

Mónica Farro muestra una renovada energía al acercarse a sus 50 años, y en la charla con Alé, reflexiona sobre su vida en pareja. «He aprendido a valorar las pequeñas cosas y a disfrutar de cada momento», afirmó, destacando la tranquilidad que siente en esta etapa de su vida.

El Futuro de su Hijo

La actriz también habló sobre su hijo, quien continúa creciendo y forjando su propio camino. Mónica expresó su orgullo y el deseo de brindarle el apoyo necesario para que siga sus sueños.

Un Tercer Año junto a Aldo Funes

Farro se muestra entusiasmada por comenzar su tercer año de trabajo con Aldo Funes. «Es un placer colaborar con alguien tan talentoso y creativo», afirmó, resaltando la conexión que tienen en el escenario.

Estado de Salud y Reflexiones Personales

En relación a su salud, Mónica compartió que «en 2025 enfrenté varios episodios de anemia», lo que la llevó a reevaluar sus hábitos y estilo de vida. Sin embargo, subrayó que ahora se siente tranquila y en un buen estado físico, lo que le permite seguir adelante con sus proyectos.

Cierre de un Ciclo

La actriz concluyó su participación en el ciclo de espectáculos de América, marcando el final de una etapa significativa en su carrera. «Es hora de nuevos desafíos», concluyó con una sonrisa, dejando entrever su deseo de explorar nuevas oportunidades en el futuro.