Corrientes: Nuevas movilizaciones docentes tras la marcha contra aumento del 6%

Los docentes de Corrientes no se quedarán de brazos cruzados tras el anuncio de un magro aumento salarial del 6%. Este fin de semana, miles de educadores autoconvocados salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales, enfrentando operativos policiales que limitaron su derecho a manifestarse.

Sueldos en Corrientes: el Gobierno oficializó un aumento del 6% y elevó la Ayuda Escolar

Los manifestantes expresaron su descontento a través de redes sociales, indicando que «tienen órdenes de no dejarnos ni estar en la vereda.» Sin embargo, aclararon que no buscan interrumpir el tránsito. La próxima concentración se llevará a cabo el sábado 14 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en la intersección de 3 de Abril y Chaco.

El reclamo del gremio SUTECO: Un Aumento Insuficiente

La voz de los docentes resuena en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que ha calificado el incremento como «una burla». Para ilustrar el impacto de este aumento, el gremio comparó que mientras el incremento al salario básico docente es de aproximadamente 12 mil pesos, una factura de luz de la DPEC puede superar los 172 mil pesos.

En este contexto, SUTECO ha declarado el estado de «Alerta y Movilización», demandando una recomposición salarial integral con puntos centrales como:

• Un aumento del 50% al Salario Básico.

• Elevar el salario inicial por encima de la línea de pobreza, que se establece en $1.360.000 para enero del 2026.

• Blanqueo de todos los montos percibidos en «negro».

• Ajustes en conceptos como zona, movilidad, conectividad y materiales.

• Pago del plus en los dos cargos y aguinaldo calculado sobre el 50% del salario de bolsillo.

Conflicto docente en Corrientes: el Gobierno fijó un aumento del 6% y los gremios lo consideran «insuficiente»

Un conflicto que se intensifica

Aunque aún no se han establecido paros formales por parte de los gremios, la movilización de los trabajadores autoconvocados, que ha contado con el apoyo de sectores de salud y seguridad, revela un descontento que va más allá del ámbito educativo.

La consigna «Basta de sueldos que no alcanzan» sirve de motor para una protesta que podría escalar si el Gobierno no considera una negociación con propuestas más sostenibles que el 6% anunciado. Por ahora, la estrategia de los trabajadores apunta a manifestarse en las calles, mientras el Ejecutivo provincial asegura que continuará informando sobre incrementos salariales de manera gradual a lo largo del año.