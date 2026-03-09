Incertidumbre económica marca la inflación de febrero

El INDEC revelará este jueves 12 de marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, un indicador clave en un contexto económico incierto marcado por la inflación y el aumento de los precios internacionales.

La inflación de febrero ha captado la atención de analistas y funcionarios, ya que será fundamental para evaluar la eficacia de la estrategia de desinflación del Gobierno. Tras un aumento de 2,9% en enero, las proyecciones para este mes oscilan entre 2,5% y 3%. Mientras que el oficialismo busca consolidar la disminución de precios, la reciente subida del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente despierta temores sobre posibles efectos inflacionarios en Argentina.

Expectativas del Mercado de Inflación

El reciente relevamiento de expectativas del Banco Central indica que la inflación esperada para febrero se sitúa en 2,7%, lo que significa un ajuste al alza en comparación con pronósticos previos. Esta cifra refleja un ritmo de desinflación más lento de lo anticipado, aunque el mercado no espera un desbordamiento de precios. Para los meses siguientes, se proyecta una ligera disminución, alcanzando 2,5% en marzo y 2,2% en abril.

El Gobierno sostiene la ambiciosa meta de iniciar la inflación con un «1» en agosto, aunque analistas como Martín Kalos cuestionan esta perspectiva, argumentando que la estrategia oficial carece de realismo.

Desafíos Externos y Su Impacto

La situación internacional ha comenzado a afectar la economía local. Con el precio del petróleo alcanzando casi los US$120 por barril, se intensifican las expectativas de inflación global. Algunos economistas advierten que el conflicto en Medio Oriente podría agravar los costos logísticos y generar presiones inflacionarias adicionales en Argentina—a pesar de que el Gobierno sostiene que tiene las herramientas necesarias para hacer frente a este desafío.

Argentina, vulnerable ante choques económicos

Análisis del Alza de Alimentos

Los últimos informes de consultoras privadas apuntan a que febrero mostró una presión significativa en los precios de los alimentos, que aumentaron más de 3%. El rubro de alimentos se destaca como uno de los mayores responsables de la inflación, dishocando cifras propias: LCG estima un aumento promedio de 4,2%, mientras que Eco Go y Analytica ofrecen perspectivas similares, con una inflación general cercana al 3% mensual.

Datos Clave para el Futuro Económico

El informe de febrero del INDEC será crítico no solo desde una perspectiva económica, sino también política. Para el Gobierno, una inflación que se ubique por debajo de enero puede fortalecer la narrativa de una macroeconomía en orden. Sin embargo, los analistas enfatizan que las dificultades internacionales continúan generando incertidumbre. La gran pregunta persiste: ¿podrá Argentina sostener una disminución en la inflación a medida que el entorno global se vuelve cada vez más complejo?

En este entorno, la capacidad del Gobierno para transformar los números de inflación en confianza económica será decisiva: un buen resultado puede estimular optimismo, mientras que un desliz podría cambiar la narrativa actual del diálogo sobre la economía nacional.