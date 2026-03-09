Regresó tras la crisis del 2001 y se corona como el mejor cortador de jamón de España

El argentino Javier Ropero se alzó con el campeonato nacional de cortadores de jamón en España, destacando entre los mejores del país tras un arduo camino de preparación y esfuerzo.

Un Viaje hacia la Excelencia Culinaria

El emocionante certamen, llevado a cabo el pasado 8 de marzo en Almería, reunió a los mejores ocho cortadores de jamón de España, quienes compitieron por el título en un evento nacional organizado por la Liga Española de Cortadores de Jamón. Desde este fin de semana, Javier se prepara para enfrentar el desafío mundial en Gran Canaria.

Un Sueño Hecho Realidad

«He luchado y perfeccionado mi técnica durante dos años. Ganar este premio era un sueño, casi una obsesión», comenta un emocionado Javier, quien ha estado cortando jamón durante la última década en el mesón El Granadino, en Elche.

Un Origen que Marca

Originario de Mendoza, Argentina, Javier Ropero emigró a España en 2001, buscando mejores oportunidades junto a su familia. Estudió y trabajó en diversas industrias antes de enfocar su pasión en la gastronomía y, más específicamente, en el arte del corte del jamón.

Esfuerzo y Resiliencia

Casado y padre de Aitana, Javier comenzó su carrera competitiva en 2024, desarrollando habilidades que combinan técnica y presentación de manera excepcional. Recuerda su primera final con nerviosilidad, pero ese momento lo impulsó a mejorar en cada uno de los concursos siguientes.

Técnica y Práctica: La Clave del Éxito

El entrenamiento fue rigurosamente planificado. Javier dedicó horas a perfeccionar su técnica, grabándose para analizar sus cortes y seguir aprendiendo. «La calidad de la presentación y la destreza con el cuchillo son cruciales», asegura.

El Futuro Brillante de un Campeón

En el camino hacia el campeonato mundial, Javier se enfrentará a ocho competidores internacionales, incluyendo a campeones previos y profesionales destacados de diferentes nacionalidades. Su meta es seguir creciendo y dar a conocer la esencia del jamón ibérico, «la verdadera joya de la corona», según él.

El Arte de Cortar Jamón: Un Certamen Único

La final del campeonato nacional no solo exige habilidad con el cuchillo, sino también conocimientos sobre la producción y características del jamón. Se evalúa la técnica, la presentación de los platillos y la limpieza durante el corte.

Una Competencia Global

En la próxima competencia mundial, que se celebrará el 14 de marzo, Javier representará con orgullo a Argentina, llevando en su corazón los colores de su tierra y la determinación que lo ha llevado hasta aquí.