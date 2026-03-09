Starmer advierte: Una larga guerra entre EE. UU. e Irán impactaría a todos

A medida que los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril, la preocupación por el efecto de un conflicto prolongado entre EE. UU. e Irán en la vida cotidiana de los ciudadanos británicos crece.

Keir Starmer, líder del Partido Laborista, ha advertido que una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán podría impactar profundamente en la economía del Reino Unido, afectando a los hogares y negocios de todos. Mientras tanto, la Asociación de Automovilistas (AA) instó a los conductores a minimizar los viajes no esenciales en un contexto de creciente incertidumbre.

Precios del petróleo en aumento

Este lunes, los precios del petróleo alcanzaron los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, lo que inevitablemente resultará en un incremento en los costos en las estaciones de servicio. Este ascenso continuo en los precios del crudo podría también impulsar la inflación, afectando así el bolsillo de los consumidores.

Medidas gubernamentales para mitigar el impacto

Se conoce que los ministros están considerando estrategias para aliviar la presión sobre las facturas energéticas. Entre las propuestas, resuena la posibilidad de cancelar un aumento programado de 5p en el impuesto sobre combustibles que se esperaba para este otoño.

La respuesta del gobierno ante la crisis

Al presentar un nuevo plan de cohesión comunitaria, Starmer destacó que es esencial que el gobierno actúe de manera proactiva. “Es importante trabajar en conjunto con otros, escuchar a nuestros socios internacionales y estar listos para mitigar cualquier impacto que pueda surgir debido a esta situación”, afirmó.

Conductores enfrentan precios récord

Edmund King, presidente de la AA, recomendó a los conductores que mantengan sus hábitos de repostaje, pero sugirió que consideren evitar viajes no esenciales y adapten su estilo de conducción para ahorrar combustible. Según Simon Williams, responsable de políticas de RAC, los precios de la gasolina han aumentado en la última semana, alcanzando 137,5p por litro, y el diésel 151p por litro. Es muy probable que la gasolina supere los 140p en los próximos días.

Dependencia de las importaciones de gas

A pesar de que la mayoría de los hogares en el Reino Unido están protegidos a corto plazo por el tope de precios energético, la dependencia del país del gas proveniente del Medio Oriente lo hace vulnerable a una posible interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta crucial donde transita el 20% del gas natural licuado del mundo.

Expectativa sobre la economía británica

Starmer observó que la economía británica se encuentra en una posición más fuerte comparada con 2022, cuando la guerra en Ucrania afectó drásticamente los precios de la energía. “Hemos trabajado en construir una mayor resiliencia en nuestra economía”, señaló. Aunque la inflación se sitúa en un 3% y parece estar disminuyendo, el riesgo persiste.

Supplies de energía bajo vigilancia

A pesar de la creciente inquietud, el gobierno afirma que no hay una amenaza inmediata sobre los suministros de energía en el Reino Unido. El secretario de comunidades, Steve Reed, mencionó que están monitoreando constantemente la situación y ahora hay suficientes reservas de petróleo y gas.

Decisiones estratégicas del gobierno

Starmer defendió su elección de no permitir que Estados Unidos utilice bases militares británicas para ataques en Irán, a pesar del descontento en Washington. Sin embargo, las bases estarán disponibles para operaciones defensivas contra posibles represalias de Irán.

En medio de este conflicto más amplio, el líder laborista reconoció las preocupaciones crecientes de la población en medio de un contexto tenso. “Estamos vigilando de cerca la situación, trabajando con otros para mitigar los riesgos que se presenten”, concluyó.