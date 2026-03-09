Feriados de marzo 2026: ¿Cuáles son?

Los argentinos ya están organizando su mes de marzo y, por suerte, se avecina un fin de semana largo ideal para disfrutar de un merecido descanso.

El cronograma de feriados trae consigo la celebración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el martes 24 de marzo, junto a un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo. Así, se podrá disfrutar de un periodo extendido de descanso que va desde el sábado 21 hasta el martes 24; ¡cuatro días para relajarse y recargar energías!

Aprovecha el fin de semana largo en marzo

Detalles del Feriado

El próximo 24 de marzo es un feriado nacional inamovible dedicado a la memoria y justicia, mientras que el día anterior se trata de un asueto estipulado por el Gobierno. La combinación de ambos días genera ese ansiado fin de semana largo que muchos esperan para desconectar de la rutina y disfrutar de actividades recreativas.

Normativa Laboral: Feriados vs. Días No Laborables

Según la ley laboral, las diferencias entre los feriados nacionales y los días no laborables son esenciales. En un feriado, los trabajadores que prestan servicio tienen derecho a recibir el doble de su sueldo habitual. Por otro lado, en un día no laborable, la decisión de trabajar se deja en manos del empleador, y si se trabaja, solo se percibe el sueldo normal.

¿Cómo se Remuneran los Días de Trabajo en Feriados?

Es importante recordar que cualquier trabajo realizado durante el 24 de marzo se paga al doble, garantizando así el respeto por el tiempo de descanso en estas fechas relevantes del calendario argentino. Esta protección legal es fundamental para valorar la memoria histórica del país.

El valor del descanso en días feriados

Planifica tu marzo y disfruta de estos días especiales

Aprovecha este calendario de feriados para planificar una escapada, pasar tiempo en familia o simplemente relajarte. Con esta pausa en la dinámica laboral, marzo se convierte en un mes ideal para redescubrir la belleza de Argentina y sus diversas ofertas turísticas.