Milei opina sobre el conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía argentina

El presidente Javier Milei ha declarado que el conflicto en Medio Oriente causará un efecto temporal en la economía argentina, pero asegura que el equilibrio fiscal protege al país. Su perspectiva incluye tanto riesgos como oportunidades en este contexto global incierto.

Impacto en la Economía Argentina

En conversación desde Estados Unidos, Milei expresó que la guerra podría producir un «deterioro transitorio» en el sistema económico mundial, pero subrayó que Argentina está mejor posicionada que en el pasado gracias a su fortaleza fiscal. «A diferencia de otros momentos históricos, nuestra economía, blindada por el equilibrio fiscal, ha soportado las tensiones de manera más efectiva», comentó en una entrevista con FM Now.

Oportunidades en Medio de la Crisis

Lejos de enfocarse solo en los riesgos, el mandatario considera que el conflicto también representa una «oportunidad concreta para Argentina». La subida en los precios del petróleo y los principales productos agrícolas —como soja, maíz y girasol— mejoran los términos de intercambio del país. «Esto permite que podamos sobreacumular reservas», destacó Milei.

Metas y Proyecciones Económicas

Según el presidente, históricamente, el país hubiera enfrentado una crisis severa en situaciones similares, pero en este momento, Argentina proyecta superar las metas de acumulación de reservas del segundo trimestre, alcanzando ya $3.000 millones, lo que representa el 30% de la meta anual en solo un mes considerado neutro.

Geopolítica del Conflicto

Respecto a la naturaleza del conflicto, Milei se distanció de la narrativa que sugiere que se desató por el petróleo. «Es un argumento conceptualmente pobre. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la clave es la geopolítica», afirmó. Describió las acciones militares como intervenciones estratégicas y anticipó que esto podría llevar a una respuesta estadounidense más contundente en el futuro.

Perspectivas Futuras

Milei mostró optimismo sobre la duración del conflicto, esperando que sea breve. Además, mencionó que Estados Unidos está trabajando hacia la paz entre Ucrania y Rusia y sugirió que la situación en Cuba cambiará «por decantación».

Reordenamiento Político Global

Finalmente, el presidente sugirió que la guerra podría resultar en un reordenamiento político a nivel global, resultando en un mayor aislamiento de China. «Algunos de sus socios, que son problemáticos, caerán, lo que limpiará la competencia a nivel internacional», concluyó Milei.