El Gobierno lanza el nuevo Régimen Penal Juvenil

Este 9 de marzo, Argentina da un paso trascendental con la promulgación de la Ley 27.801, que introduce reformas clave en el trato penal hacia los jóvenes, destacando una notable reducción en la edad de imputabilidad.

Detalles de la Nueva Ley 27.801

La reciente normativa, aprobada en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, se publicó oficialmente mediante el decreto 138/2026. Esta legislación establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y define un sistema de sanciones para quienes cometan delitos antes de alcanzar la mayoría de edad.

Objetivo de la Nueva Normativa

El espíritu de la ley es fomentar en los menores el sentido de responsabilidad ante sus actos y facilitar su educación, resocialización e integración social. Se prevén penas privativas de libertad en ciertos contextos, adaptadas a la edad y circunstancias del joven imputado.

Enfoque en la Educación y Resocialización

La ley establece que todas las penas deben orientarse a promover la educación y rehabilitación del adolescente, buscando evitar futuros delitos. Se prohíbe la imposición de penas perpetuas y de antecedentes penales permanentes.

Restricciones y Proceso Judicial

Se subraya que la privación de la libertad debe ser un recurso de último caso y por el tiempo imprescindible. Cualquier encierro debe llevarse a cabo en instalaciones adecuadas y separadas de adultos. Además, el proceso debe llevarse a cabo con especial celeridad, priorizando a quienes estén bajo prisión preventiva.

Derechos de las Víctimas

La Ley 27.801 también otorga derechos específicos a las víctimas, garantizando su participación activa en el proceso judicial y el acceso a mecanismos de reparación. Además, habilita la responsabilidad civil de los progenitores o tutores en casos donde el menor cause daños.

Medidas Alternativas y Especialización Judicial

Para delitos cometidos por menores inimputables, la ley proporciona un marco para la intervención judicial que busca medidas curativas y protectoras. También exige la especialización de jueces y fiscales en materia penal juvenil.