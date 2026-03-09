Fallece Corey Parker, conocido por su papel en Will & Grace y Viernes 13

El universo del espectáculo llora la pérdida del actor Corey Parker, quien falleció el 5 de marzo a los 60 años, tras luchar contra el cáncer en Memphis, Tennessee. Su deceso fue confirmado por su tía, dejando un vacío en el ámbito artístico que será difícil de llenar.

Un Carrera Brillante desde la Infancia

Originario de Nueva York, Corey Parker comenzó a forjar su camino en el mundo de la actuación desde temprana edad, formándose en prestigiosas instituciones como el Actors Studio y la High School of Performing Arts. A lo largo de su trayectoria, dejó una huella imborrable tanto en la pantalla grande como en la televisión desde los años 80.

Roles Icónicos en el Cine y la Televisión

Conocido por su papel como Josh, uno de los intereses amorosos de Grace en la aclamada serie Will & Grace, Parker también destacó en películas notables como Biloxi Blues, White Palace y How I Got Into College. Su versatilidad lo llevó de clásicos de terror como Viernes 13: Un nuevo comienzo a comedias exitosas de la televisión.

Un Maestro de la Interpretación

Más allá de ser un actor reconocido, Corey Parker dedicó parte de su vida a la enseñanza, desempeñándose como profesor y coach en producciones contemporáneas. Su influencia se sintió en las nuevas generaciones, apoyando a jóvenes talentos a encontrar su camino en el arte dramático.

Homenajes de Compañeros y Alumnos

La noticia de su partida ha suscitado mensajes emotivos de colegas y estudiantes, quienes subrayan su dedicación y pasión por la actuación. Muchos destacan que Parker no solo era un excelente intérprete, sino también un mentor invaluable, que comprendía el proceso de actuación de manera profunda y personal.

Un Legado que Trasciende Generaciones

Medios de comunicación como The Hollywood Reporter y Variety han resaltado su legado, reconociéndolo como un pilar fundamental en la narrativa televisiva de finales del siglo XX y un referente en la tradición del Actors Studio, especialmente en la era del streaming.

Más Allá del Terror: Un Actor Completo

Parker logró distanciarse de su imagen inicial de actor de terror. Participó en producciones significativas como Nueve semanas y media y su rol en la serie Flying Blind con Téa Leoni, la cual, aunque breve, se considera ahora un clásico de culto.

Un Viaje Personal y Emocional

En su etapa más reciente, Corey se adentró en el papel de coach para producciones como Ms. Marvel, siendo más que un simple técnico: muchos que trabajaron con él lo describen como un guía que enriquecía la experiencia del aprendizaje, haciendo de cada actuación un viaje personal.