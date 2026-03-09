Caen 5,6% las ventas minoristas de pymes en febrero, según CAME

Las ventas minoristas en Argentina enfrentan un desafío significativo, evidenciando una caída interanual, pero con destellos de recuperación en ciertos rubros. Descubre cómo se perfila el panorama comercial en el inicio de 2026.

En febrero de 2026, el sector minorista de pequeñas y medianas empresas en Argentina experimentó una disminución del 5,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este resultado se suma a una caída acumulada del 5,2% en el primer bimestre del año en comparación con 2025.

CAME destaca que, “este fue el mejor carnaval en cuanto a movilización turística de los últimos 10 años”

A pesar de esta contracción interanual, el mes de febrero mostró un repunte del 2,6% en las ventas desestacionalizadas en comparación con enero, interrumpiendo una serie de caídas. Sin embargo, el índice general se mantiene por debajo de los niveles del último trimestre de 2024, lo que refleja un consumo con señales diversas según el rubro y la región.

Desglose de Sectores: Alimentos, Farmacias y Más

En el ámbito de Alimentos y Bebidas, se observó una caída significativa de 8,7% en el interanual de febrero, acumulando un descenso del 7,4% en el primer bimestre. Sin embargo, en comparación con enero, el sector mostró un leve aumento del 1,4%, indicando una posible estabilización.

El rubro de Bazar y Decoración enfrentó la mayor caída, con un descenso del 14,4% anual y del 15,6% en el acumulado del año. La baja del 2,0% respecto a enero sugiere una disminución en las compras de artículos no esenciales.

Contrario a esta tendencia, el sector de Farmacia experimentó un ligero aumento del 0,3% interanual, y un crecimiento del 2,4% en el acumulado. Sin embargo, en el análisis mensual desestacionalizado, se vio una leve caída del 0,2% respecto a enero.

En cuanto al Calzado y Marroquinería, se registró un crecimiento mensual del 8,8%, aunque continuó por debajo del 1,1% interanual. Este aumento fue notablemente superior al de otros sectores, aunque el acumulado bimestral muestra una reducción del 2,1%.

Por otro lado, Perfumería tuvo un descenso marcado del 10,7% en febrero, pero con un crecimiento acumulado del 2,8%. En el mes, se registró una contracción del 4,7% comparado con enero.

El sector de Ferretería mantuvo una estabilidad casi total con una leve baja del 0,3% anual, acumulando un crecimiento del 2,5% en los primeros dos meses. En contraposición, su desempeño mensual presentó una caída del 3,1%.

Por último, Textil e Indumentaria sufrió una baja del 7,4% interanual, promediando un descenso del 9,2% en el bimestre. La variación mensual desestacionalizada también mostró una caída del 5,1% respecto a enero.

Aclaración sobre la Metodología de CAME

El Índice de Ventas Minoristas se obtiene a partir de un estudio realizado en 1.181 comercios en todo el país. La recolección de datos se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de marzo mediante un cuestionario estructurado, que permite observar la variación de facturación a precios constantes, ajustando con índices de precios proporcionados por el INDEC.

CAME también advierte sobre artículos en la reforma laboral que podrían generar «inestabilidad y conflictividad»

La metodología del IVM integra datos de diversas categorías y regiones, con un enfoque hierárquico que aborda las variaciones geográficas y busca minimizar distorsiones por posibles subdeclaraciones. Desde agosto de 2025, se incorporaron también datos de la Cámara de Perfumerías de Argentina, lo que potencia la precisión de este indicador.