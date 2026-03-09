Jeffries: Cambio en el liderazgo del DHS no basta para reabrir gobierno y financiar el departamento

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostiene que un simple cambio de liderazgo no es suficiente para restaurar los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reabrir el gobierno. Su declaración resuena en un contexto político cargado.

Tensión en el Congreso sobre el futuro del DHS

Hakeem Jeffries, destacado dirigente demócrata, ha enfatizado que simplemente reemplazar a los líderes del DHS no garantizará la reanudación de los fondos necesarios. Esta postura surge en medio de críticas hacia Stephen Miller, un asesor de la Casa Blanca, por su influencia controversial en la política de inmigración del gobierno.

La crítica de Thom Tillis

El senador republicano Thom Tillis, quien representa a Carolina del Norte, expresó su desacuerdo con Miller, sugiriendo que debería dejar su cargo debido a su impacto negativo. En declaraciones recientes, Tillis enfatizó la desconexión entre el liderazgo y la estrategia efectiva dentro del gabinete.

Jeffries plantea un cambio de enfoque en ICE

Durante su aparición en NBC’s Meet the Press, Jeffries argumentó que la reforma deseada en el DHS debe incluir una adecuación del comportamiento de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que opere como cualquier otra agencia de seguridad pública, en lugar de abusar de los recursos públicos destinados a la protección de los ciudadanos.

Perspectivas sobre el futuro del departamento

Mientras que Jeffries y otros demócratas abogan por una reforma más significativa, los republicanos parecen dividirse sobre el tema. La selección de Markwayne Mullin para liderar el DHS ha generado tanto esperanza como desconfianza, dado su alineamiento previo con Miller y las controvertidas afirmaciones relacionadas con su gestión.

Desarrollos adicionales en la esfera política

Además de la discusión sobre el DHS, otros eventos políticos en curso incluyen:

Precios del petróleo en aumento: Con la reciente escalada de tensiones en el Medio Oriente, los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril, marcando un punto crítico en los mercados globales.

Cooperación militar con el Reino Unido: El Primer Ministro británico, Keir Starmer, dialogó con Donald Trump sobre la colaboración militar estadounidense, destacando el uso de bases RAF en apoyo a la seguridad en la región.