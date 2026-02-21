Corrientes: Últimos preparativos para el Carnaval 2026

El Carnaval de Corrientes se apodera de la ciudad con desfiles vibrantes y mucha diversión. Desde el corsódromo "Nolo Alías", la fiesta promete ser un espectáculo inolvidable.

En su fase culminante, los Carnavales Correntinos 2026 ofrecen cuatro días de desfiles vibrantes en el corsódromo “Nolo Alías”. La cita ineludible está a solo días de distancia.

Próximas Fechas del Carnaval

El festival se llevará a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero, con un gran cierre programado para el fin de semana siguiente, el 27 y 28 de febrero.

Corrientes se distingue por sus espectáculos de comparsas, además de ofrecer un duel de baterías el domingo 22 en el parque Cambá Cuá y la elección de Embajadores el jueves 26.

Apoyo del Gobierno Provincial

El Ministerio de Turismo de la provincia está respaldando activamente el desarrollo tanto de los desfiles oficiales como de los eventos que se están llevando a cabo en el interior de Corrientes. Esto asegura una exhibición institucional que promueve la oferta turística local.

Carnaval en Números

Durante el fin de semana del Carnaval 2026, Corrientes ha registrado cifras destacadas en turismo, reafirmando su posición como un destino atractivo en el ámbito nacional e internacional.

La ocupación hotelera ha llegado al 88%, con estadías promedio de entre 4 y 6 noches. En términos de motivación turística, el 31% de los visitantes elige el destino por sol y playa, el 29% por su cultura, el 24% por naturaleza y el 16% por pesca deportiva, mostrando la amplia variedad de opciones turísticas que ofrece la provincia.

El impacto económico del movimiento turístico ha superado los 7 mil millones de pesos. Según el Observatorio Turístico Provincial, el 45% de los turistas gasta entre 100 mil y 300 mil pesos diarios en alojamiento, gastronomía, transporte y actividades recreativas.

Se ha notado una afluencia de turistas no solo del país, sino también de países vecinos como Brasil y Paraguay, así como de lugares lejanos como España, Senegal e Israel, lo que resalta la magnitud internacional del evento.

Fuente: Gobierno de Corrientes.