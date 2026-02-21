Venezuela Aprueba Ley de Amnistía con Importantes Exclusiones

El gobierno venezolano ha dado un giro inesperado al aprobar una legislación que promete liberar a miles de detenidos políticos, aunque con condiciones que han generado controversia.

Una Ley Esperada por Muchos

La nueva ley de amnistía, respaldada unánimemente por la Asamblea Nacional, busca ofrecer una salida a los cientos de presos políticos del país. Sin embargo, esta medida ha sido acompañada de restricciones que podrían limitar su efectividad.

Condiciones Impuestas por el Régimen

La normativa establece que aquellos que deseen beneficiarse de la amnistía deberán obtener aprobación judicial. Esto incluye a quienes se encuentren fuera del país, obligándolos a regresar y enfrentar a un sistema judicial bajo severas críticas.

Exclusiones que Generan Dudas

Quienes hayan participado en “acciones coercitivas” contra la nación no podrán acceder a esta ley. Este término ha sido utilizado históricamente por el gobierno para deslegitimar a los opositores, lo que plantea dudas sobre la verdadera amplitud de la amnistía.

Un Mensaje de Generosidad según el Gobierno

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó que esta ley refleja la generosidad del gobierno y su capacidad de reflexión. Desde el palacio presidencial, destacó que la aprobación es un paso hacia la reconciliación.

Reacción de la Oposición

A pesar de las objeciones, la oposición aprobó la ley, pero no sin expresar su preocupación sobre las restricciones impuestas. La diputada Nora Bracho subrayó que beneficiarios de la amnistía deberían recibir un trato preferencial sin someterse a procedimientos burocráticos.

Un Contexto de Desconfianza

Aunque el gobierno asegura haber liberado a cerca de 900 personas como un acto de buena voluntad, muchos venezolanos permanecen escépticos sobre la sostenibilidad de estos cambios. Las condiciones de libertad para muchos excarcelados suelen incluir arresto domiciliario, lo que limita su verdadera emancipación.

Dudas hacia el Reconocimiento Internacional

La comunidad internacional, en especial Estados Unidos, observa la nueva ley con cautela. No está claro si aceptarán los términos propuestos, lo que añade un nivel de complejidad al panorama político del país.

Cambios en los Alcances de la Ley

Las negociaciones permitieron que la ley se ampliara para incluir más eventos políticos, aunque excluyendo explícitamente a miembros de las Fuerzas Armadas. Otras enmiendas buscan corregir abusos anteriores relacionados con el uso indebido de leyes restrictivas.

Limitaciones Persistentes

A pesar de las novedades, la ley no eliminará las inhabilitaciones pesadas sobre ciertos miembros de la oposición. Además, no se aplicará a quienes enfrentan acusaciones de derechos humanos o delitos graves, lo que limita su alcance.

Esta amnistía destaca por sus complejidades y confrontaciones, tanto dentro como fuera del país. Los próximos días podrían revelar más sobre su impacto real y las respuestas que provocará a nivel internacional.