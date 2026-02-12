Corrientes: Una de las pocas provincias que logró aumentar su recaudación tras el cambio de Gobierno

A pesar de la leve recuperación de la recaudación provincial en 2025, aún se encuentra por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno nacional. Este análisis revela un panorama desigual en el desempeño fiscal de las provincias argentinas.

Según un estudio de Politikon Chaco, la recaudación total creció un modesto 3,4% real en comparación con 2024, pero todavía se encuentra 4,1% por debajo de los valores de 2023. Esto indica que, aunque hay signos de recuperación, estos son parciales y varían significativamente entre las distintas provincias.

Provincias en Ascenso

El informe destaca que solo siete provincias lograron superar sus cifras de recaudación anteriores a la llegada del actual gobierno. Estas provincias son Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes, mientras que 14 provincias aún no alcanzan los ingresos de 2023.

En el análisis interanual 2025 vs. 2024, Corrientes se destaca con un crecimiento real del 7,1%, colocándose entre las jurisdicciones con un desempeño moderadamente positivo. El informe subraya que las variaciones dependen de la estructura productiva y tributaria de cada provincia.

El Rol de los Ingresos Brutos y otros Impuestos

El impuesto a los Ingresos Brutos continúa siendo el pilar de la recaudación provincial, representando el 78,6% del total en 2025. Sin embargo, este impuesto experimentó una ligera caída real del 1,1%, reflejando las dificultades que enfrenta la actividad económica nacional.

Por otro lado, otros tributos han tenido un mejor desempeño: el Impuesto Inmobiliario creció un 15,5% real, el Automotor un 22% y Sellos un notable 31%, con incrementos observados en casi todas las regiones.

A pesar de estos incrementos, la dependencia de las provincias en las transferencias automáticas de la Nación sigue siendo elevada. Actualmente, solo los distritos de CABA, Neuquén y Buenos Aires recaudan más recursos propios que los fondos recibidos automáticamente del Estado nacional. Ante este contexto, la mejora observada en Corrientes representa una señal positiva, aunque el panorama general sigue marcado por la desigualdad fiscal y una lenta recuperación de los ingresos públicos.