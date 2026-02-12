El Gobierno rechaza modificaciones en Diputados y enfrenta al PRO

La aprobación de la reforma laboral ha generado una ola de satisfacción en el gobierno de Javier Milei, que califica esta jornada como un hito en su gestión. Con la meta de convertir el proyecto en ley antes del 1 de marzo, las estrategias en el oficialismo se intensifican.

El ambiente en el gabinete es de optimismo tras la media sanción otorgada a la reforma laboral. ¿La razón? La intención de Milei y su equipo de transformar esta medida en ley en Diputados antes del inicio de las sesiones ordinarias, el próximo 1 de marzo. En este contexto, se prevé que el dictamen del proyecto se logre el 18 de febrero, seguido de la sesión en la Cámara Baja el 25.

Un Promesa de Campaña Hecha Realidad

El presidente Milei busca alcanzar la apertura de sesiones con un claro respaldo a su reforma laboral, una de sus promesas electorales y un requisitó del Fondo Monetario Internacional (FMI). Negociadores de la Casa Rosada confirman que no será necesario extender las sesiones extraordinarias, contrariamente a lo que se había discutido recientemente.

La Estabilidad de los Acuerdos

Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, ha dejado clara su postura: “No vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta.” La preocupación del oficialismo radica en mantener los compromisos alcanzados con sindicatos y otros sectores clave, evitando modificaciones que alarguen el proceso legislativo.

Desafíos Internos en la Coalición

La afirmación de Bullrich ha generado fricciones con líderes del PRO, que insisten en defender el artículo original del proyecto. Ritondo, figura clave en este debate, menciona su diálogo constante con la oposición y subraya la importancia de resguardar los intereses de los trabajadores.

Reacciones Encontradas en el Bloque Opositor

Mauricio Macri celebró la media sanción, pero sus diputados están impulsando cambios que permitirían el pago de salarios a través de billeteras virtuales, en línea con lo propuesto por destacados empresarios. Desde el oficialismo, se cuestiona la capacidad del PRO para mantener una postura firme en este debate.

Expectativas de Colaboración Legislativa

A pesar de un ambiente de triunfalismo, el gobierno es cauteloso y prefiere no subestimar la complejidad del camino por delante. Se manejan expectativas de que las centrales sindicales se alineen con los acuerdos para evitar presiones adicionales sobre los legisladores de centro.

Un Horizonte Promisorio en el Congreso

Legisladores del peronismo que no responden a los gobernadores están mostrando apoyo al oficialismo, un hecho que podría allanar el camino para nuevas colaboraciones. La ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está generando una respuesta favorable por parte de aproximadamente 30 legisladores de la oposición, un indicativo del cambio en la dinámica política.

Mirando Hacia el Futuro

Sin hacer demasiado ruido sobre las disputas internas, el gobierno continúa avanzando decididamente en su agenda legislativa. Ejemplos claros de este enfoque son la media sanción de la reforma laboral y el ajuste de sus proyectos en respuesta a un consenso logrado en Diputados, reflejando una nueva era de decisiones más pragmáticas.