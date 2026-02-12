Precio del Dólar: Cierre del Jueves 12 de Febrero

El dólar blue registra un incremento notable, mientras que otros tipos de cambio, como el dólar MEP y el mayorista, sufren caídas. Aquí te contamos todos los detalles.

El dólar blue, también conocido como informal, subió $5 y se cotiza a $1.440 en el microcentro porteño. Esta cifra es un indicador clave de la fluctuación del mercado argentino.

Por otro lado, el dólar oficial, que se utiliza en operaciones minoristas, retrocedió $9,9 y se situó en $1.417,46, marcando una diferencia con el cierre anterior.

Movimientos en el Mercado Cambiario

Según el exchange Bitso, el dólar cripto incrementó un 0,05% y está disponible a $1.464,47. Esta ligera alza sigue la tendencia del mercado, aunque la situación financiera se muestra complicada.

El economista Gustavo Ber comentó sobre el clima negativo en el norte que afecta a los activos financieros. A pesar de esta adversidad, el dólar mayorista se encuentra en descenso, por debajo de los $1.400.

Ber señala que la mayor oferta y la menor demanda privada requieren una intervención más activa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que está aprovechando el contexto actual para realizar compras de divisas significativas.

Variaciones en Otros Tipos de Cambio

El dólar MEP cayó $7,27 y se encuentra en $1.423,71. En contraste, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $0,23, alcanzando un valor de $1.472,50.