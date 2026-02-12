jueves, febrero 12, 2026
Economia

Precio del Dólar: Cierre del Jueves 12 de Febrero

El Dólar Blue Aumenta: Lo Último del Mercado Cambiario en Argentina

El dólar blue registra un incremento notable, mientras que otros tipos de cambio, como el dólar MEP y el mayorista, sufren caídas. Aquí te contamos todos los detalles.

El dólar blue, también conocido como informal, subió $5 y se cotiza a $1.440 en el microcentro porteño. Esta cifra es un indicador clave de la fluctuación del mercado argentino.

Por otro lado, el dólar oficial, que se utiliza en operaciones minoristas, retrocedió $9,9 y se situó en $1.417,46, marcando una diferencia con el cierre anterior.

Movimientos en el Mercado Cambiario

Según el exchange Bitso, el dólar cripto incrementó un 0,05% y está disponible a $1.464,47. Esta ligera alza sigue la tendencia del mercado, aunque la situación financiera se muestra complicada.

El economista Gustavo Ber comentó sobre el clima negativo en el norte que afecta a los activos financieros. A pesar de esta adversidad, el dólar mayorista se encuentra en descenso, por debajo de los $1.400.

Ber señala que la mayor oferta y la menor demanda privada requieren una intervención más activa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que está aprovechando el contexto actual para realizar compras de divisas significativas.

Dólar blue a $1,440 en Argentina

El dólar blue se establece hoy en $1.440 en el microcentro porteño.

Variaciones en Otros Tipos de Cambio

El dólar MEP cayó $7,27 y se encuentra en $1.423,71. En contraste, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $0,23, alcanzando un valor de $1.472,50.

