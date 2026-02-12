Proponen Comisión Especial para supervisar fondos del deslizamiento en Cerro Hermitte

Con el objetivo de asegurar la transparencia en la administración de los recursos para las familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte, concejales de Comodoro Rivadavia han presentado un innovador proyecto de ordenanza.

Ante la creciente crisis habitacional y ambiental que padecen varios sectores de la ciudad, se ha formalizado la propuesta de crear la “Comisión Especial de Seguimiento y Control de Fondos Destinados a los Sectores Afectados por el Desplazamiento del Cerro Hermitte y/u Otras Emergencias Ambientales”.

Este proyecto, que ha conseguido la firma de las concejalas Gimena Gisel Borquez, Ximena Alejandra González y Luciana Ferreira Mickiewicz, del bloque Despierta Chubut, fue presentado oficialmente el pasado 10 de febrero. La iniciativa responde a la necesidad de garantizar que los recursos sean gestionados de forma transparente, especialmente tras la emergencia que vivió la ciudad en 2017, la cual evidenció la urgencia de robustecer los controles públicos.

Captura del proyecto presentado en el Concejo Deliberante.

Énfasis en la Transparencia y Trazabilidad de los Fondos

Un aspecto central de la propuesta es el exigente manejo de los fondos públicos. El texto indica que:

“Es esencial garantizar la trazabilidad de dichos fondos, asegurando que sean gestionados con criterios de transparencia, equidad, eficiencia y que lleguen efectivamente a los vecinos damnificados, evitando discrecionalidades, demoras injustificadas o desvíos de recursos”.

La acción de la comisión se extenderá más allá de los barrios Médanos, Sismográfica, Los Tilos, Avenida Mazaredo y Marquesado, incluyendo cualquier sector que se vea afectado, directa o indirectamente, por el desplazamiento del Cerro Hermitte o eventos similares.

Funciones y Potestades de la Comisión de Control

Si se aprueba la ordenanza, la comisión tendrá la autoridad para solicitar informes detallados al Poder Ejecutivo Municipal sobre los beneficiarios y los criterios de selección. Además, será contundente en la identificación de irregularidades:

“En caso de detectar irregularidades que pudieran constituir delito, se formulará la correspondiente presentación ante el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de dar intervención a los organismos de control competentes”.

Composición de la Comisión y Duración de su Mandato

En caso de ser aprobada, la comisión estará conformada por un máximo de siete concejales, garantizando una “composición plural y equilibrada” que incluya representantes de los bloques minoritarios. Para prevenir conflictos de intereses, se establece que la Presidencia y la Secretaría no podrán ser ocupadas por concejales del mismo bloque político.

De izquierda a derecha: Luciana Ferreira Mickiewicz, Ximena Alejandra González y Gimena Gisel Borquez, las tres firmantes del proyecto.

Finalmente, la iniciativa establece que la comisión mantendrá sus funciones mientras la crisis perdure. Su actividad cesará únicamente una vez que se hayan “solucionado de manera integral las situaciones derivadas del desplazamiento”, según la decisión expresa del Concejo.