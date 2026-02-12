Córdoba: 675 incendios y 21 mil hectáreas devastadas en 2025

En 2025, Córdoba vivió una serie de incendios devastadores que arrasaron extensas áreas de vegetación. Los datos revelan un panorama preocupante que invita a la reflexión sobre los riesgos ambientales en la región.

Impacto de los Incendios Forestales en Córdoba

Durante el año pasado, se registraron 675 incendios que afectaron un total de 21.183 hectáreas en la provincia. Este relevamiento fue elaborado por la Mesa Técnica de Áreas Quemadas, bajo la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático. Curiosamente, el 62% de estos incendios fueron de pequeña escala, no superando las 10 hectáreas.

Estacionalidad y Patrón de Incendios

Las estadísticas reflejan un patrón estacional en la ocurrencia de incendios. De enero a marzo, se registraron 38 incendios, aprovechando la humedad residual del suelo. Sin embargo, fue a partir de junio que se produjo un notable aumento, con 100 nuevos focos y el inicio de la etapa critica de peligrosidad.

Período Crítico: De Julio a Octubre

El caos se intensificó entre julio y octubre, cuando se contabilizaron 512 incendios que devastaron 18.176 hectáreas. Octubres fue el mes más trágico, acumulando 48,4% de la superficie quemada del año, lo que lo convierte en un mes de preocupación para los residentes.

Cuarta Temporada: Consecuencias de la Sequía

En el tercer trimestre se observaron 320 eventos relacionados a la sequía y los vientos del norte, mientras que el cuarto trimestre acumula la mayor área afectada, con 11.857 hectáreas entre octubre y diciembre.

Incendios Destacados en Octubre

Durante octubre, ocurrieron los incendios más significativos del año. Uno de ellos arrasó 6.350 hectáreas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, un 30% del total del año. Otro, registrado en la zona de Minas-Guasapampa, afectó más de 1.860 hectáreas.

Las Zonas Más Afectadas

En términos geográficos, los departamentos más impactados fueron San Justo, con 4.650 hectáreas; San Alberto, con 3.202; y Punilla, con 3.013 hectáreas. Juntos, estos cinco departamentos concentraron más del 65% de la superficie total afectada.

Cantidad de Incendios por Localidad

En cuanto al número de incendios, la Capital y San Justo fueron los distritos más comprometidos, con 146 y 125 focos, respectivamente.

Un Año de Contrastes

El análisis de 2025 muestra un alto número de focos, aunque la mayoría fueron de pequeña escala. Sin embargo, episodios de gran magnitud generaron un impacto sustancial en la cobertura vegetal. La combinación de estacionalidad, sequía y vientos marcó el comportamiento del fuego, afectando a diferentes regiones de la provincia de manera desigual.