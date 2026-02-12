10 Preguntas Clave sobre la Reforma Laboral

La reforma laboral que se encuentra en proceso de discusión trae consigo modificaciones significativas que impactarán tanto a empleadores como a trabajadores. En este contexto, el abogado laboralista Diego Yacovsky desglosa los aspectos más relevantes y responde a las dudas comunes.

Indemnizaciones: ¿Qué Cambia y Cómo se Financian?

Las indemnizaciones se mantienen sin cambios. Es decir, un trabajador que sea despedido sin causa recibirá la misma compensación que hoy. No obstante, se introduce un nuevo mecanismo de financiamiento: para relaciones laborales de más de 12 meses, el empleador administrará un fondo a través de ARCA. Este fondo, que integra un porcentaje de las contribuciones patronales, transferirá el monto correspondiente al trabajador en caso de despido. Aunque el empleador asume el mismo costo total, parte de este se acreditará en el nuevo fondo, convirtiendo al Estado en el verdadero pagador.

Licencias: Nuevas Modalidades de Pago

La reforma tuvo un impacto notable en las licencias por accidente o enfermedad inculpable, donde el salario durante el período previsto cambiará. Ahora se distinguirán dos situaciones: un 50% del salario si la circunstancia es resultado de una actividad volitiva del trabajador, y un 75% en los demás casos. También se reduce la duración máxima de las licencias: tres meses si el trabajador no tiene cargas familiares, y seis si las tiene. Las demás licencias, como las de estudio o duelo, no experimentarán cambios.

Vacaciones: Flexibilidad y Nuevas Normativas

Con la reforma, se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en tramos de al menos 7 días corridos, acordados de común acuerdo entre trabajador y empleador. Además, el plazo de aviso previo para tomar vacaciones se reduce de 45 a 30 días. Es importante tener en cuenta que la enfermedad durante el período vacacional no interrumpirá automáticamente el descanso, sino que los días no utilizados se acumularán para futuras ocasiones.

Monotributistas: ¿Más Riesgos o Mejor Protección?

La ley de contrato de trabajo sigue aplicando exclusivamente a los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, la reformulación de la “zona gris” entre un trabajo independiente y un contrato laboral puede resultar en una mayor exposición para quienes operan en estructuras laborales poco definidas. Esto podría derivar en un tratamiento más favorable en los tribunales para aquellos que no están formalmente reconocidos como empleados.

Banco de Horas y Flexibilidad Laboral

El banco de horas, previamente existente en algunos convenios, ahora podrá establecerse de manera individual entre trabajador y empleador o en conjunto con el sindicato, sin necesidad de que esté contemplado en un acuerdo colectivo. Esta mayor flexibilidad en la organización de la jornada laboral permite a las partes acordar compensaciones de horas extras y tiempos de descanso de forma más acorde a sus necesidades.

Salarios: Opciones de Pago y Regulaciones

La reforma estipula que el pago de salarios debe realizarse exclusivamente a través de entidades financieras reguladas, excluyendo billeteras virtuales no bancarias. Aunque esto se enmarca en preocupaciones de control y regulación, las normas del sistema bancario y de las cuentas sueldo siguen vigentes para asegurar el cumplimiento.

Licencias por Nacimiento: Manteniendo lo Establecido

No se registran modificaciones significativas en las licencias por nacimiento, manteniendo las disposiciones actuales para atender esta eventualidad.

Impacto General: Oportunidades y Retos

La reforma busca modernizar una ley que data de hace más de 50 años, introduciendo cambios en la financiación de indemnizaciones, reduciendo costos en ciertas licencias y promoviendo la flexibilidad laboral mediante el banco de horas. Sin embargo, el abogado Yacovsky advierte que la flexibilidad también puede propiciar desigualdades, dependiendo del poder de negociación de cada trabajador o sector. El impacto de estas modificaciones dependerá de cómo se implementen y regulen en el futuro.