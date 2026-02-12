Todo lo que necesitas saber sobre los conciertos del 13 y 14 de febrero: horarios y setlist

¡Sin Bandera Deslumbra en Argentina con su Gira Aniversaria!

El icónico dúo musical vuelve a conquistar el escenario argentino el 13 y 14 de febrero con una celebración por sus 25 años de trayectoria.

Sin BanderaESCENAS TOUR, un evento que celebra su legado musical. El dúo, conformado por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris, ha agotado rápidamente las entradas para la primera función y ha añadido una nueva fecha para reencontrarse con sus seguidores en noches inolvidables.

Un Recorrido Musical de Éxitos

En su presentación, el dúo promete un emotivo repertorio que incluirá sus grandes éxitos como Entra en mi vida, Kilómetros, Mientes tan bien y Suelta mi mano. Además, los fanáticos podrán disfrutar de las nuevas melodías de su álbum Escenas, que da nombre a esta gira. Con más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, y múltiples premios Latin Grammy, Sin Bandera se reafirma como uno de los dúos más queridos de Latinoamérica.

Detalles para la Compra de Entradas

Queda poca disponibilidad para los shows de Sin Bandera en el Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con precios que comienzan en $70.000. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único.

Cómo Llegar al Movistar Arena

Para aquellos que planean asistir, hay varias opciones de transporte disponibles. Puedes llegar en tren, colectivo o subte, facilitando tu acceso al evento y asegurando que no te pierdas ni un momento de la celebración.

Setlist Esperado en el Concierto

Sin Bandera abrirá su gira internacional desde Argentina con las nuevas canciones ¿Qué culpa tiene ella?, Estaré Aquí y Nunca. También se incluirán clásicos que han marcado generaciones como Te vi venir, Kilómetros y Mientes tan bien. ¡Prepárate para una noche llena de emociones!