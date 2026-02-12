Fabiola Yañez exige a Alberto Fernández enfrentar juicio por violencia de género

Alberto Fernández enfrenta un juicio por violencia de género: un hecho sin precedentes en la política argentina

Un nuevo capítulo judicial involucra al ex presidente argentino Alberto Fernández, quien ahora se encuentra en el centro de un caso por violencia de género. Fabiola Yañez, su ex pareja, ha solicitado que el caso avance a juicio oral, tras el rechazo de la defensa a anular el expediente.

Recientemente, Fabiola Yañez presentó un escrito demandando que el caso de Alberto Fernández progrese hacia juicio. A su vez, el fiscal federal Ramiro González rechazó la petición de nulidad presentada por el ex mandatario, quien enfrenta serias acusaciones de lesiones y amenazas.

Las acusaciones contra el ex presidente

Alberto Fernández está acusado de dos casos de lesiones leves y un caso de lesiones graves, intensificados por el vínculo y el abuso de poder. Estos cargos podrían llevarlo a convertirse en el primer ex presidente argentino en afrontar un juicio por violencia de género.

Un caso histórico en la política

Las acusaciones fueron fuertes, respaldadas por el procesamiento del juez federal Julián Ercolini, que fue confirmado por la Cámara Federal porteña en abril de 2025. La gravedad de estos delitos podría acarrear penas de entre 3 y 18 años de prisión.

Defensa y situaciones legales complicadas

Ante la decisión de que el juez Daniel Rafecas se encargue del caso, la defensa de Fernández solicitó la nulidad de las actuaciones previas. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso, instando a avanzar con el juicio sin demoras. El fiscal González consideró que esta solicitud carece de fundamento jurídico.

Oposición y revictimización

Las abogadas de Yañez, Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, argumentaron en contra de la nulidad solicitada, afirmando que su implementación revictimizaría a Yañez. Resaltaron que el proceso ha sido examinado y validado en múltiples instancias judiciales.

Impacto de la relación asimétrica

Según el fiscal, el clima de violencia psicológica ejercida por Fernández se remonta al 2016. Este patrón incluye acosos, hostigamientos y un control exhaustivo sobre la víctima. La fiscalía subraya que el ex presidente se aprovechó de la vulnerabilidad de Yañez para ejercer su poder y control.

Pruebas contundentes en la investigación

La investigación culminó con suficiente evidencia que incluye fotografías de lesiones enviadas por Yañez a su entorno más cercano. Estos elementos fueron cruciales para iniciar la acción penal y están en el centro del debate judicial actual.

Con el fin del proceso de instrucción, el camino hacia el juicio oral parece ser inminente, y tanto el fiscal como la querella están determinados a que se haga justicia en este caso que podría marcar un precedente en la historia judicial de Argentina.