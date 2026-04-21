Corrupción en la AFA: Juez rechaza detención de Tapia y Toviggino por lavado de dinero

Conflicto Judicial en la AFA: El Juez Argibay Desestima Pedido de Detención de Tapia y Toviggino

En un giro inesperado, el juez Sebastián Argibay ha desestimado la solicitud del fiscal Pedro Simón para ordenar la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión ha suscitado controversia y un escenario complejo en la justicia argentina.

Desestimación y Transferencia de la Causa El magistrado de Santiago del Estero se declaró incompetente y remitió el caso a su colega del juzgado de Zárate, Adrián González Charvay. Este movimiento se realizó horas antes de que la Cámara Federal de Tucumán analizara la recusación del fiscal, lo que ha generado especulaciones sobre la intención detrás de la decisión del juez Argibay.

Implicaciones del Caso El fiscal Pedro Simón anticipó que apelará la resolución de Argibay, ya que esta decisión no es definitiva. Por su parte, el juez de Zárate ha devolvió la causa a Santiago del Estero, complicando aún más la situación judicial de Tapia y Toviggino.

Análisis de los Argumentos del Juez Argibay En su resolución de 39 páginas, Argibay argumentó que el requerimiento del fiscal carece de claridad y no establece hechos penales de manera precisa. Según el juez, la descripción de las acusaciones es demasiado general y no permite identificar actos concretos relevantes. Argibay también cuestionó la categorización del caso, indicando que no se puede investigar estructuras económicas en abstracto sin hechos concretos ya afirmados. Significó que la demanda estaba más orientada a un pedido de procesamiento que a una simple apertura de causa.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial El futuro judicial de Tapia y Toviggino se vuelve aún más incierto con la próxima audiencia en la Cámara en lo Penal Económico. En esta instancia se evaluará la solicitud para apartar al juez Diego Amarante, quien ya ha procesado a los acusados por no pagar impuestos en plazo, sumando más de 19 mil millones de pesos. La decisión de los jueces implicará si ratifican o no al juez Amarante y si los procesamientos se mantienen, lo que podría llevar a un juicio oral para los dirigentes.