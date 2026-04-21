PayPal desbanca a Ripple en un importante hito de criptomonedas

La stablecoin PYUSD, lanzada por PayPal, ha alcanzado una impresionante capitalización de más de $4.110 millones, superando a Ripple y posicionándose como una de las monedas más relevantes del ecosistema cripto.

El auge del dólar cripto de PayPal, PYUSD, ha sido notable desde su lanzamiento en 2023, impulsando los pagos digitales mediante tecnología blockchain. En abril de 2026, su valoración de mercado ya supera los $4.100 millones, contrarrestando a la stablecoin de Ripple, RLUSD, que se mantiene cerca de los $1.430 millones.

Este crecimiento sin precedentes destaca a PYUSD como una opción clave en el ámbito de los pagos digitales y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Desde su aparición, la criptomoneda ha experimentado un aumento exponencial en su adopción, especialmente desde mediados de 2025, cuando contaba con aproximadamente $500 millones en capitalización de mercado.

Un Crecimiento Impresionante y Sostenido

En el último año, PYUSD ha logrado superar los $4.000 millones, lo que refleja su creciente aceptación en 70 mercados internacionales. Esta expansión se llevó a cabo en marzo de 2026 y ha consolidado la posición de PayPal como un jugador clave en el mundo digital.

PYUSD, la stablecoin de PayPal, supera los $4.100 millones en capitalización de mercado

PayPal vs. Ripple: La Batalla de las Stablecoins

La diferencia entre PYUSD y RLUSD se hace evidente: mientras la stablecoin de Ripple busca integrarse con instituciones financieras, PYUSD se enfoca en el acceso masivo para transacciones de consumo. Esta estrategia le ha permitido atraer un volumen considerable de usuarios, convirtiéndose en una alternativa sólida frente a competidores como USDT de Tether y USDC de Circle.

A pesar del contexto desafiante del «criptoinvierno», un periodo marcado por la caída de precios y la contracción del mercado, PYUSD ha demostrado su resiliencia. Desde enero de 2026, su capitalización ha crecido un 13%, cuando se encontraba en $3.631 millones, reafirmando su posición como una opción atractiva en tiempos de volatilidad.

La integración de PYUSD en plataformas DeFi para intercambios y préstamos refuerza su relevancia como un activo estable en el panorama cripto actual.