Un SÍ o un NO: ¿La clave para evitar que tu departamento quede vacío?

¿Buscas un departamento ideal en la ciudad, pero te preocupa si aceptan a tu mascota? La creciente demanda de alquileres y la importancia de los animales en nuestros hogares están transformando las reglas del juego.

Con el aumento de la oferta de departamentos, muchos inquilinos se enfrentan a una cuestión crucial al momento de alquilar: ¿aceptan mascotas? Con cada vez más personas buscando un hogar que incluya a sus amigos peludos, la negativa a aceptar animales puede resultar en un tiempo de vacancia significativo para los propietarios.

Aumento de Mascotas en Buenos Aires: Un Cambio Cultural

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha visto un incremento notable en la tenencia de mascotas, superando incluso a la población infantil. Según datos recientes, hay más de 861.000 mascotas en la ciudad, lo que representa unas 16 mascotas por cada 100 habitantes.

Un Mercado en Movimiento

Desde la implementación del DNU 70/2023 en diciembre, el mercado de alquileres en Buenos Aires ha crecido un 176,55%. En este contexto, los propietarios que no aceptan animales pueden estar en desventaja ante una oferta creciente de opciones para inquilinos, quienes consideran aceptar mascotas como un requisito indispensable.

Menos Bebés, Más Mascotas

Los cambios demográficos son evidentes: en 2024, el número de nacimientos en Argentina cayó un 40% respecto a 2014. Por otro lado, el porcentaje de familias que conviven con mascotas ha ascendido del 50% al entre 75% y 80%. Este fenómeno sugiere que los animales están tomando un rol más central en nuestros hogares.

La Oferta de Alquileres y su Impacto

En el panorama actual, hay casi 14.500 departamentos disponibles en CABA, pero solo un 20% de ellos son aptos para mascotas. Además, alrededor del 30% de los propietarios todavía muestran resistencia a aceptar animales.

Aspectos Legales a Considerar

Es crucial que los inquilinos revisen bien el contrato de alquiler. La prohibición de mascotas solo es válida si está claramente estipulada en el documento correspondiente. Sin embargo, muchos reglamentos de consorcio pueden incluir restricciones adicionales que deben ser respetadas.

¿El Futuro del Alquiler?

La tendencia sugiere que rechazar a los compañeros peludos puede resultar en tiempos de desocupación más largos. En un contexto donde cada vez más inquilinos buscan incluir a sus mascotas en sus nuevas casas, los propietarios podrían beneficiarse al ser más flexibles y aceptar animales.

Las expectativas del mercado están cambiando, y con ellas, la forma en que se gestionan los alquileres. Para muchos inquilinos, la pregunta “¿Aceptan mascotas?” no es solo una consulta, sino un filtro decisivo en su búsqueda de hogar.