Ministros de Exteriores de la UE rechazan suspender acuerdo de asociación con Israel

La Unión Europea enfrenta desafíos al buscar un consenso sobre la posibilidad de sanciones a Israel, en medio de crecientes críticas por la situación en Gaza y la violencia en Cisjordania.

La alta representante de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, señaló que se continúa considerando la suspensión parcial del acuerdo de asociación UE-Israel, aunque para que esta medida se implemente, es necesario que los Estados miembros cambien sus posiciones. «No hemos visto eso hoy, pero las discusiones seguirán», afirmó tras una reunión de ministros de exteriores de la UE.

Perspectivas de las Sanciones: ¿Un Doble Estándar?

Kallas defendió la postura de la UE ante las críticas de doble moral, cuestionando la efectividad de las sanciones. «¿Una suspensión del acuerdo detendría la expansión de asentamientos en Cisjordania? Probablemente no», sostuvo, mientras se discutía la posibilidad de nuevas sanciones a Irán relacionadas con la navegación en el estrecho de Ormuz.

Presión de Algunos Miembros de la UE

En la reunión, países como Irlanda, España y Eslovenia instaron a Kallas a reiniciar el debate sobre la suspensión del acuerdo, el cual había sido propuesto anteriormente sin éxito. Estos países describieron la situación en Gaza como «insoportable», mencionando las violaciones al alto el fuego y la insuficiencia de la ayuda humanitaria.

Voces Críticas dentro de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, enfatizó: «No podemos continuar nuestras relaciones con Israel de la misma forma mientras continúe en esta senda de guerra perpetua». Por su parte, el primer ministro español, Pedro Sánchez, ha sido un crítico vocal de las acciones israelíes y propuso terminar el acuerdo de asociación.

Opiniones de Otros Estados Miembros

Desde Bélgica, el ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Kathleen Van Brempt, expresaron preocupación por el aumento de la violencia en Cisjordania y la falta de acción de la UE. Se acusan a los estados miembros de comprometer sus principios en materia de derechos humanos.

Resistencia de Otros Países

Sin embargo, Alemania se opone a la suspensión del acuerdo, argumentando que se debe mantener un diálogo crítico y constructivo con Israel. El consenso sobre la revocación del acuerdo requiere la aprobación unánime de los 27 Estados miembros, mientras que una suspensión parcial podría lograrse con una mayoría ponderada.

Demandas de ONG y Activistas

Amnesty International ha denunciado a la UE como «cómplice» de crímenes de guerra por no actuar adecuadamente ante la situación en Gaza y sus territorios ocupados. Más de 70 organizaciones han solicitado la suspensión del acuerdo, apoyadas por un millón de personas y numerosos diplomáticos.

Propuestas de Nuevas Medidas

Francia y Suecia están proponiendo considerar la imposición de aranceles a productos de asentamientos ilegales en Cisjordania, mientras que se discute si los productos de dichos territorios deben tener preferencias comerciales.

Perspectivas sobre la Autoridad Palestina

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, criticó la ocupación y el avance de los asentamientos, insistiendo en que Israel debe cumplir con sus obligaciones legales, incluyendo la transferencia de ingresos fiscales a la Autoridad Palestina.

Reacción del Gobierno israelí

Ante las críticas de la UE, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, acusó al gobierno español de antisemitismo y falta de coherencia, resaltando la complejidad de la situación diplomática en curso.