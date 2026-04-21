El intendente de Mina Clavero defiende la seguridad: ‘Han sido días desafiantes’

El intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, se pronunció sobre la reciente tragedia en el rally de Córdoba, reafirmando que se siguieron todas las normas de seguridad. Además, ofreció la colaboración del municipio en la investigación judicial.

En una declaración a Punto a Punto Radio, Luis Quiroga describió el incidente como «días y horas muy difíciles» y expresó su profundo pesar por la familia de la víctima. En este contexto, el intendente optó por la prudencia en los primeros momentos del caso, debido a la sensibilidad de la situación y a la difusión de diversas versiones.

Compromiso con la Investigación Judicial

Quiroga aseguró que el municipio está a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación del fatal accidente. “Nuestro objetivo es esclarecer lo sucedido”, afirmó el intendente, haciendo hincapié en que se cumplirán todas las normativas legales pertinentes.

Defensa de los Protocolos de Seguridad

Frente a críticas sobre posibles irregularidades, Quiroga fue contundente: “Puedo asegurar que los protocolos de seguridad se cumplieron”. El evento estuvo bajo la supervisión de organismos especializados como Rally Argentino, CODASUR y la Federación Internacional del Automóvil, que son los responsables de establecer las normativas para competencias de esta índole.

Rol del Municipio en el Evento

El intendente explicó que la función de la municipalidad consistió en crear las condiciones necesarias para la realización del evento, sin injerencia en aspectos técnicos del operativo. “Hay normativas que corresponden a organismos especializados”, subrayó.

Dudas y Controles en el Evento

Ante las reclamaciones de que podría haber habido insuficientes controles en el área donde ocurrió el accidente, Quiroga enfatizó que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades. “Vivimos en un estado de derecho, y corresponde a la Justicia discernir lo sucedido”, declaró.

Impacto en la Comunidad Local

Por último, el intendente lamentó el desenlace del evento, calificándolo de «fatídico», y reconoció el efecto que esta situación tiene en una localidad que había impulsado el regreso del rally. “No es el escenario que uno desea para su pueblo”, concluyó.