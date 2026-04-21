Argentina Avanza hacia la OCDE: Claves para el Progreso

El próximo encuentro de la OCDE en Argentina promete ser un punto de inflexión en el camino del país hacia una mayor inserción en el mercado global. El especialista en comercio internacional, Marcelo Scaglione, comparte sus perspectivas sobre el proceso y sus implicaciones para el desarrollo nacional.

El Desafío de la Evaluación de la OCDE

Scaglione destaca la importancia de la OCDE como árbitro en políticas públicas. «Fija los estándares más altos en términos de institucionalidad y economía», resalta. Este análisis exhaustivo incluye aspectos críticos como justicia, educación y medio ambiente, y podría extenderse durante varios años.

Un Camino Complejo y Extenso

El proceso de ingreso al organismo no es rápido ni sencillo. «Las evaluaciones pueden tardar años», advierte Scaglione, recordando experiencias parecidas de otros países de la región. Esta serie de exámenes en 25 comités marcará el rumbo de Argentina en su camino hacia la OCDE.

El Rol Fundamental de la Justicia

El sistema judicial será uno de los focos de atención. «La justicia proporciona seguridad jurídica a los inversores», explica el experto. La OCDE llevará a cabo un análisis detallado de la eficacia del sistema, lo que podría influir directamente en la confianza de los inversionistas.

Normas Internacionales y la Lucha contra la Corrupción

Scaglione también recuerda la crítica pasada de la OCDE hacia Argentina por no combatir la corrupción. «La duración excesiva de los juicios no es indicativa de un sistema eficiente», advierte, subrayando la necesidad de cambios profundos en la estructura judicial.

Ventajas del Ingreso a la OCDE

A pesar de los desafíos, los beneficios son innegables. «Convertirse en país miembro es un sello de calidad que puede atraer más inversiones y fomentar el comercio», afirma Scaglione. Sin embargo, advierte que esto no es suficiente sin un sistema educativo adecuado que respalde el desarrollo económico.

La próxima misión de la OCDE marcará el inicio de una nueva etapa para Argentina, que deberá evidenciar avances en su estructura institucional y económica para facilitar su inclusión en el selecto grupo.